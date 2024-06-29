  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Terörü övenler sınırdışı edilecek
Avrupa

Terörü övenler sınırdışı edilecek

Yeniakit Publisher
2024-06-29 07:32:00 -
Terörü övenler sınırdışı edilecek

Sosyal medyada terörü yüceltenlerin sınırdışı edilmesini öngören yasa taslağı kabul edildi. Terörü övücü içeriği beğenen de sınırdışı edilebilecek

Almanya'da hükümet ortakları kabinede, suç işleyen yabancıların sınırdışı edilme sürecini hızlandırmaya yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ağır suç işleyenlerin yanı sıra YouTube, Instagram, Tiktok gibi sosyal ağlarda terörizmi övücü içerik hazırlayan, yayan ve bu içeriği 'beğendim' şeklinde işaretleyenler suçlu sayılacak. Bu kişiler, sınırdışı edilebilecek.

'SERT ÖNLEMLER ALDIK'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Nancy Faeser, internet üzerinden işlenen nefret suçlarına karşı sert önlemler aldıklarını belirtti. Bakan, "Alman vatandaşı olmayan ve burada terör eylemlerini yücelten herkes sınırdışı edilebilmeli" diye konuştu. Yasa taslağına, Yeşiller Partili, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'ten de destek geldi.

İstanbul - Almanya’da uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor
İstanbul - Almanya’da uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor

Aktüel

İstanbul - Almanya’da uçuşlarda gecikmeler yaşanıyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte o istatistik! Türkiye Almanya'yı geride bıraktı
İşte o istatistik! Türkiye Almanya'yı geride bıraktı

Spor

İşte o istatistik! Türkiye Almanya'yı geride bıraktı

Almanya Türkiye'den çılgınlar gibi kiraz alıyordu! Üretici bile olan bitene inanamazken sebebi belli oldu
Almanya Türkiye'den çılgınlar gibi kiraz alıyordu! Üretici bile olan bitene inanamazken sebebi belli oldu

Ekonomi

Almanya Türkiye'den çılgınlar gibi kiraz alıyordu! Üretici bile olan bitene inanamazken sebebi belli oldu

Alınan karar tepki çekti! Almanya'dan Türkiye hazımsızlığı
Alınan karar tepki çekti! Almanya'dan Türkiye hazımsızlığı

Gündem

Alınan karar tepki çekti! Almanya'dan Türkiye hazımsızlığı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23