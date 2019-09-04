"Terörü İsrail değil, Araplar başlattı!"

Münübe Yılmaz

ABD’nin İsrail büyükelçisi David Friedman, Ortadoğu’daki terörün İsrail’in kuruluşundan çok öncesinde Araplar tarafından başlatıldığını iddia etti. Hadsiz büyükelçi 1929 yılında 67 Yahudinin, Araplar tarafından öldürüldüğü Hebron katliamının yıldönümünde paylaştığı mesajda, Ortadoğu’daki terörün İsrail tarafından başlatılmadığını ileri sürdü. “Bugün 67 Yahudinin katledilmesinin 90. yıldönümü. Bu katliam İsrail devletinin kuruluşundan çok önce gerçekleşti. Terör hiçbir zaman politika ile ilgili değildir, kin ve nefret ile ilgilidir” diyen Friedman, yıllardır Ortadoğu’da devam Yahudi işgalini görmezden geldi. Daha önce de uluslararası camianın yasa dışı kabul ettiği Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimine destek veren Yahudi asıllı Friedman, seçim kampanyası boyunca da ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump tarafından İsrail’e büyükelçi olarak atanan Friedman, Batı Şeria’ya Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesine ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını desteklemişti.