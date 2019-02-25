"Terörü destekleyen siyasetçiler olmasaydı beka meselesinden bahsetmezdik"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eğer Türkiye'de terörü, antidemokratik yolları bir şekilde destekleyen siyasetçiler olmasaydı biz de beka meselesinden bahsetmezdik." dedi.

Kurtulmuş, Pendik'teki Fatih Mahallesi'nde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istikametini göstermesi bakımından önemli bir seçime girdiğini, Türkiye'nin 24 Haziran'da ortaya koyduğu sonuçları bu seçimlerde de ortaya koyacağını söyledi.

AK Parti'nin açık ara birinci parti olarak 31 Mart'ta seçimlerden çıkacağını ifade eden Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"1994 ruhundan bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce paçalarımızı yukarı kaldırarak kaldırımları geçerdik çünkü kaldırımlarda çöp yığınları vardı. Çöp suları cadde ve sokaklarda akardı. Gençlik teşkilatımızın mensupları, ellerinde küreklerle, süpürgelerle hatta kendi arabalarına koyarak o çöpleri 2-3 gün içinde kaldırdı. Bazen Cumhurbaşkanımız 'CHP çöp, çukur, çamur demektir' dediği zaman, birileri kızıyor olabilir. Ama bunu yaşamış olan insanlar var."

- "Millete hizmet etmek, gönül işidir"

Bu seçim kampanyasının sloganının "Memleket işi, gönül işi" olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Niye AK Parti yaptı da ondan öncekiler yapamadı. Çünkü bu millete hizmet etmek, gönül işidir. Gönülden inanırsanız, gönülden millete bağlanırsanız, milletin dertlerini, acılarını kendi acılarınız olarak kabul eder, sevinçlerini kendi sevinçleriniz olarak kabul ederseniz millete hizmet edersiniz." diye konuştu.

En büyük avantajlarının ne yaptıklarını ve neler yapacaklarını insanlara anlatabilmek olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Millete hizmet yolunda yaptıklarımızı anlatırken diğerleri ne olduğunu değil, neye karşı olduğunu anlatıyorlar. Geçen Haziran seçimlerinde gördünüz, hiç bir araya gelmeyecek olan partiler bir araya gelerek bir istikamet çizdiler. Ne istiyorsunuz? 'Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin'. İstanbul'un Beşiktaş'ında, Şişli'sinde maalesef terörün gölgesindeki partinin, yüzde 15-17'ler civarında oy almasını nasıl açıklarsınız. Maalesef normalde CHP'ye oy verecek bazı insanlar 'Aman Tayyip Erdoğan gitsin' diyerek, terörün gölgesindeki partiye oy verdiler mi? Verdiler. Barajı aşsın, meclise girsin ki AK Parti'nin oyları düşsün' dediler. Onlar, neye karşı olduklarında birleşiyorlar. 'Tayyip Erdoğan, AK Parti düşmanlığında birleşiyorlar. Bizim ise avantajımız, biz masa başında bir ittifak yapmıyoruz."

Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta da sonuç alacağını belirterek, "Türkiye, büyük badirelerden geçti. Bu seçim sadece bir seçim değil, beka meselesidir dediğimizde bazıları bundan rahatsız oluyor. Diyorlar ki 'Ne beka meselesi? Bir belediye seçimi. Kimin belediye başkanı olacağına karar vereceğiz'. Eğer Türkiye'de terörü, antidemokratik yolları bir şekilde destekleyen siyasetçiler olmasaydı biz de beka meselesinden bahsetmezdik." ifadelerini kullandı.

- "Hainlerin istediği Türkiye'yi Suriye gibi yapmaktı"

Taksim Meydanı'nda yıkılan Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarında terörist başının posterinin asıldığını, Türk Bayrağı'nın yakıldığını hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"81 milyon gördü. Yetmedi duvarlara 'Zulüm 1453'te başlamıştır' diyerek, ağır yazılar yazdılar. MİT krizleri olduğu zaman 'Ne var bunda canım, gitsin MİT de memurdur. Savcılara ifade versin' diyen siyasetçiler oldu mu? Oldu. Hendekleri kazdılar. O çukurları kazan, devlete, millete, o bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimize hayatı zindan eden o teröristleri destekleyen siyasetçiler oldu mu? Hatta parlamentoda o siyasetçileri destekleyenler oldu mu? Oldu. Gelelim 15 Temmuz Gecesi'ne. Milletin feraseti, cesareti, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve liderliği olmasaydı Türkiye büyük bir badireye giriyordu. Bugün bırakın seçim meydanında olmak, ne parti, ne parlamento kalırdı, hatta arkamıza yaslanıp huzurla sahip çıkacağımız bir vatanımız kalırdı. Hainlerin istediği Türkiye'yi Suriye gibi yapmaktı.

15 Temmuz'da bir iç savaşı başlatmak ve Türkiye'yi param parça haline getirmekti. Gerçek bu iken, ne yazık ki '15 Temmuz örtülü bir darbedir' diyen siyasetçiler oldu mu? Hala demeye devam ediyorlar. Demek ki Türkiye'deki esas sorun, siyasetin içinde bazı unsurların antidemokratik güçlere arka çıkması, devlet düşmanlarıyla dirsek teması içinde olmasıdır. Hadi çekin bakalım terörden desteğinizi. HDP kalksın desin ki 'PKK bir terör örgütüdür. PKK halkımıza hayatı zindan etmektedir. Bizim PKK ile hiçbir işimiz yoktur. Lanetliyoruz..' Biz beka meselesidir dersek, gelip o zaman konuşsunlar."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin'i sahneye davet ederek, vatandaşlardan destek istedi. Kurtulmuş daha sonra, beraberindekilerle Fatih Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti.



















