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Terörle mücadelede yeni konsept: "Yaşam Alanlı" güvenlik kuleleri

Teröristler nedeniyle bir dönem girilmez denilen 2 bin rakımlı Kutuderesi’ne giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli’de terörle mücadelede yeni konsept olan yaşam alanlı güvenlik kulelerini inceledi, operasyondan dönen JÖH’le çay içti.

22 Mart 2019 Cuma 09:35
Terörle mücadelede yeni konsept: "Yaşam Alanlı" güvenlik kuleleri

Teröristler nedeniyle bir dönem girilmez denilen 2 bin rakımlı Kutuderesi’ne giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli’de terörle mücadelede yeni konsept olan yaşam alanlı güvenlik kulelerini inceledi, operasyondan dönen JÖH’le çay içti.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli’deki temasları sırasında Kutuderesi’nin 2 bin rakımlı Çeltiktepe Yaşam Alanlı Güvenlik Kulesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Beraberinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile Kutuderesi bölgesinde vatan nöbeti tutan JÖH’lerle bir araya gelen Bakan Varank, "Tunceli artık bir barış ve huzur şehri olacak. Burası Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelecek" dedi.



"Kamuflaj giydi, en önde yürüdü"


Varank ve beraberindekileri taşıyan askeri helikopter, Kutuderesi bölgesinde bulunan Çeltikepe Kulesi’ne yakın bir noktaya iniş yaptı. Askeri kamuflaj giyen Bakan Varank, kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgede güçlükle yürüyerek güvenlik kulesinin bulunduğu tepeye ulaştı. Varank’a ilk olarak brifing verilerek, bölgenin 2 yıl öncesine kadar terör örgütü tarafından aktif olarak kullanıldığı ifade edildi. Yapılan operasyonlar sayesinde terör örgütü mensuplarının çoğunun etkisiz hale getirildiği, kalan az sayıdaki teröristin ise inlerinden çıkamadığı kaydedilerek, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin keşif gözetleme faaliyetleri yürüttüğü aktarıldı.



JÖH’e telsizden mesaj


Operasyondan dönen JÖH timlerini dürbün ile takip eden Bakan Varank, Mehmetçiklere telsizden seslendi.


Telsizden konuşan Varank, “Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Sizlerin burada sağladığınız huzur ortamı, tüm Türkiye’ye sirayet ediyor. Allah, bu topraklarda şehit düşen bütün güvenlik güçlerimize rahmet eylesin. Sağ olun, var olun, Allah yardımcınız olsun” dedi.


Ardından Varank, JÖH’ler ile birlikte çay içtikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.



"Bataklığı kurutmak üzereyiz"


Bölgenin, bir zamanlar terör örgütünün ‘kimse giremez’ dediği yerler olduğunu dile getiren Bakan Varank, “Güvenlik güçlerimiz müthiş bir çaba göstererek, bütün coğrafyayı, dağları teröristlerden temizlediler. Teröristler köşe bucak adeta bir fare gibi mağaralara sığınmış vaziyetteler. Güvenlik kuleleri, terörle mücadelemizde çok etkili birer enstrümanımız. İnşallah biz bu coğrafyadaki terör bataklığını da kurutmak üzereyiz. Rabbim nasip ederse biz bu kararlılıkla bölgede tek bir terörist bırakmak istemiyoruz. Topraklarımızdaki bütün teröristleri bu coğrafyadan temizleyeceğiz” diye konuştu.


Tunceli’nin, Türkiye’nin belki de dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip olduğuna da değinen Varank, "Tunceli artık bir barış ve huzur şehri olacak. Burası adeta Türkiye’nin cazibe merkezi haline gelecek. İnşallah biz burayı bakanlığımıza bağlı kalkınma ajanslarımız eliyle bir cazibe merkezi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Rokete dayanıklı yaşam alanlı kuleler


Bölgede Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilen projeyle teröristlerin hareket alanını daraltmak, yerleşim alanlarının ve yolların güvenliğini sağlamak için “Yüksek Güvenlikli Yaşam Alanlı Kuleler” inşa ediliyor. Tamamen Tunceli’ye özel olarak inşa edilen ve roket atışlarına karşı dayanıklı kuleler, 6 metre çapında ve 21 metre yüksekliği bulunurken, kulelerin içinde tuvalet, banyo, mutfak, yatakhane gibi alanlar yer alıyor. Kritik noktalara konuşlandırılan kulelerde, 24 saat esasına göre jandarma tarafından keşif ve gözetleme faaliyetleri icra ediliyor.


Yüksek güvenlikli Yaşam Alanlı Kulelerden bugüne kadar 11’inin tamamlandığı bildirildi. Bir kulenin inşası sürerken, 2019 yılı içerisinde 10 kulenin daha tamamlanması ve toplam sayının 22’ye çıkmasınınplanlandığı öğrenildi. Buyıl içinde yapılacak olan 10 kule için ise öncelikle yol açma çalışması yapıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 09:35
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