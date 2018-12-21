Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
Cemil Çiçek'in kızı ve damadı konkordato ilan etti
Trump, çekilme kararı için Erdoğan ile görüşmüş
Mersin'de terör operasyonu! 5 kişi tutuklandı
Teröristler köşeye sıkıştı! TSK bombalıyor
B.çekmece'de 1.2 milyona üç daire
Hrant Dink davasında flaş gelişme!
Beşiktaş eski yıldızlara döndü! 3'ü birden geliyor
"20 milyon İranlı göç etmek zorunda kalacak!"
Bakanı öldüren katilin cezası belli oldu!
AK Parti’den açıklama: Sessizliğin nedeni...
İlçe Emniyet Müdürü kaçakçılıktan gözaltına alındı
İspanya bir kez daha karıştı! Endişeliyiz
Rusya'dan gerginliği arttıracak hamle: Yola çıktı
9 CHP milletvekili hakkında fezleke
CHP teröristlerle masaya oturmak istedi!
ABD’nin kararı terör örgütünü adeta çıldırttı
'TRT ekibi alıkonuldu' Dışişlerinden açıklama
Antalya'da korkutan deprem!
Saraçoğlu'ndan sivilce için 3 farklı kür!
Trafik sigortasında rakamlar belli oldu
Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli görüşecek
Terörle mücadele operasyonlarında son bir haftada yurt içi ve yurt dışında 84 terörist etkisiz hale getirildi.
21 Aralık 2018 Cuma 17:36
Günün Özeti
Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:36
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Günün Özeti
Bugünkü Akit
Gündem
Rıza Zelyut ecdada düşman, FETÖ’ye dost
Siyaset
Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
Teknoloji
“Milli uydu”nun sensörleri NÜRDAM’da üretilmeye başlandı
Teknoloji
Siber tehdide karşı “milli yazılım” şart
Sağlık
Bebeği sağlıklı emzirme
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
İktidarı suçlamak
Ahmet Gülümseyen
Spor bilimi ve antrenörlerimiz…
Ahmet Varol
Beşşar’a moral takviyesi
Ali Karahasanoğlu
Bahtiyar papağan ölmüş, ne yapacağız şimdi?
Ali Osman Aydın
Acun’a Haksızlık Yapmayın!
Ali Sandıkçıoğlu
Kula kulluk edilmez…
Av. Yaşar Baş
Gün dönümü
Hüseyin Öztürk
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri
Kenan Alpay
Garnizon Devletin Yeni Hamisi Kim Olacak?
Prof. Dr. Ahmet Maranki
“Ak Sakallıların Ak Günleri” ne zaman gelecek?!..
Sedat Yılmaz
Döviz fiyatları istenilen şekilde niçin düşmüyor?
Şevki Yılmaz
“Unutmadık ve asla Unutmayacağız!
Süleyman Önsay
Kadın ve değeri!
Vehbi Kara
Denizlere Verilen İsimler ve Yakamoz
Yavuz Bahadıroğlu
Eskiden kuş evleri yapardık, şimdi kurda-kuşa eziyet ediyoruz!
Son Eklenen Haberler
Kıbrıs şehitleri anıldı
ABD'de kişisel gelir ve harcamalar..
Oğlunu ısıran köpeği öldüren baba..
Piyasalarda gün sonu
TBB’den Doğuş Holding açıklaması
İYİ Parti Nevşehir ilçeleri belediye..
İsrail askerleri Gazze'de bir..
"Kıbrıs'ta tarafların, neyi müzakere..
İYİ Parti Çankırı ilçe belediye başkan..
İngiltere Karadeniz'e savaş gemisi..
Borsa günü yatay tamamladı
Sağlığınız için çorbayı bardakta için
Meclisin bütçe maratonunda son gün
Afyon İYİ Parti belediye başkan..
İYİ Parti Elazığ belediye başkan..
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
Ali Şekerdağ kimdir?
n11.com’dan yılın en uzun gecesine..
Sinüzitin hiç şakası yok
İşte A101'de haftanın indirimli ürünleri
Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
Günün Karikatürü
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
"Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
YORUM YAZ