"Terörle mücadele kararlılıkla sürdürülecek"

IĞDIR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Türkiye Cumhuriyeti bugün yakaladığı bu olumlu ve huzurlu havayı bundan sonra da devam ettirmeye, asla ve asla terörle mücadelede en ufak bir şekilde geri adım atmadan, taviz vermeden, bugün yakaladığımız vatandaşımızın huzurunu, güvenini bundan daha ileri noktaya taşıyarak korumaya kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Iğdır'a gelen Ersoy, Cumhur İttifakı'nın MHP Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti.

Burada AK Parti ve MHP teşkilatlarıyla bir araya gelen Ersoy, aşırı sol ve silahlı terör örgütlerinin bittiğini söyledi.

Bu terör örgütlerinin eylem yapabilecek hiçbir kabiliyet ve kapasitelerinin kalmadığını belirten Ersoy, "DHKP-C falan, adını çok duyduklarınızın hiç silahlı adamı kalmadı. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, etmelidir de. Dünyanın en sinsi, en alçak, en zalim, en acımasız, en hain bir terör örgütü olarak ona karşı bu devletin verdiği mücadelede zerre kadar şaşmamamız lazım. Bu mücadelenin sonuna kadar devam etmesi lazım." diye konuştu.

"FETÖ mensuplarının aklına gelen, şeytanın aklına gelmez." diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"En son 1300 civarı komiseri aldık. Şerefsizler, girdikleri sınavda yanlış sorulan soruya hepsi doğru cevap vermiş. Belli ki soru yanlışmış, cevabı da yanlış verilmiş ellerine ama hepsi onu işaretlemişler ve doğru kabul edilmiş. Bizim çocuklarımızın, yavrularımızın emeğini bu kadar namussuzca, ahlaksızca çalan insanların dinle, diyanetle, Müslümanlıkla alakası olabilir mi?"

Ersoy, PKK terör örgütünün de bitirildiğini vurgulayarak, "700 civarı bir silahlı örgüt mensubunun Türkiye sınırları içinde kaldığını değerlendiriyoruz. Onların da aldığı tek bir talimat var: 'Aman mağaralarınızdan çıkmayın, aman kafanızı kaldırmayın, askere, polise, jandarmaya yakalanmayın, bu saatten sonra tek bir mücadelemiz var, hayatta kalmak.'" ifadelerini kullandı.

Ersoy, bölücü terör örgütünün artık dağa adam götüremediğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018'de dağa kaldırabildikleri genç sayısı 130 civarında. Dağa adam götüremedikleri için eldekini muhafaza edelim diye uğraşıyorlar. Çünkü gönderecek yem kalmadıkça kendi ağa babalarına sıra geliyor. 300'e yakın üst düzey yöneticisini etkisiz hale getirdik. Kendilerine sıra gelmemesi için 'aman dışarı çıkmayın' diyorlar. Çünkü bunların Kürt, Türk, Alevi, Sünni derdinin olmadığını, o gece yaşadığımız tablo karşısında hepimiz çok net anladık. Bu coğrafyanın çocuklarını kandırıp, eline silahı vererek, arkalarında bir tarafta siyasi baronlar, bir tarafta dağdaki baronların imparatorluklarını devam ettirmeye çalıştılar. Olan, istismar ettikleri 13-14 yaşındaki çocuklara oldu."

- "Terörle mücadelede geri adım yok"

Türkiye'nin bu huzurlu havasının devam edeceğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti bugün yakaladığı bu olumlu ve huzurlu havayı bundan sonra da devam ettirmeye, asla ve asla terörle mücadelede en ufak bir şekilde geri atmadan, taviz vermeden, bugün yakaladığımız, vatandaşımızın huzurunu, güvenini bundan daha ileri noktaya taşıyarak korumaya kararlılıkla devam edecektir. Hiçbir şekilde 15 yaşındaki bir çocuk gelip esnafa kepenklerini kapattıramıyor, yaşamadık mı bu günleri? Bugün kepenkler kapanıyor kapat, yarın açılıyor aç. Hayatımızı zehir ettiler, bunlara bundan sonra fırsat vermemiz, bizim huzurumuzu bozacak herhangi bir kalkışmayı birilerinin düşünmesine imkan vermemiz mümkün değil."

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yerel seçimlerin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu kadar bedel ödüyoruz, mücadele ediyoruz. Eğer bunun karşılığında hala biz burada, aday hangi partidendi, kimdendi tartışması içine girersek vebali vardır bu işin. Aybüke öğretmen niye şehit oldu, Necmettin öğretmen niye şehit oldu? Bizim evlatlarımız 5 metre karda Tendürek'te niye mücadele ediyor? 7 gün 24 saat botlarını ayaklarından çıkarmadan o karda, kışta bizim için nöbet tutuyorlar. Biz burada elimize gelmiş huzurun, güvenliğin kıymetini bilmezsek, bu evlatlarımıza teşekkür etmezsek yarın onların düşmanlarına, onları şehit edenlere silah taşıyacak, mermi taşıyacak, erzak taşıyacak, cephane taşıyacak insanların eline bu belediye araçlarını verirsek bizim o evlatlarımıza karşı bir vebalimiz olmayacak mı? Kime ne diyeceğiz biz?"

Programa MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, AK Parti İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, MHP İl Başkanı Ersoy İçer, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel de katıldı.