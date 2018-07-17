0553 313 94 23

Terörle mücadele kanunu Perşembe günü TBMM'de

Terörle mücadele kanunu teklifi, 19 Temmuz Perşembe günü TBMM'de görüşülecek.

17 Temmuz 2018 Salı 10:58
Terörle mücadele kanunu Perşembe günü TBMM'de

TBMM Başkanlığı, AK Parti Grup  başkanvekilleri Bülent Turan, Özlem ZenginMuhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit  Özkan'ın imzasını taşıyan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Adalet Komisyonuna sevk etti.

Dün en yaşlı üye başkanlığında toplanarak Başkanlık Divanını oluşturan  ve başkanlığına AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'yü seçen Adalet  Komisyonu, teklifle ilgili gündemini yaptı.

Komisyon, teklifi 19 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da görüşecek.

Teklif, TBMM Genel Kurulunda ise gelecek hafta ele alınacak.

Teklifle, valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı  durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin  ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli  yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi  bulunan kişiler için sınırlayabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını,  toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek;  ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini  yasaklayabilecek.

Üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca  devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,  oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı  olduğu değerlendirilen TSK, emniyet, jandarma, yargı mensupları, devlet memuru ve  işçiler meslekten çıkarılabilecek.

Bu kapsamda görevlerine son verilenler, bir daha kamu hizmetinde  istihdam edilemeyecek, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecek.

OHAL süresince terör örgütlerine aidiyet, iltisak veya irtibat  nedeniyle TMSF'nin kayyım atanmasına ilişkin hüküm 3 yıl daha devam edecek.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:58
  1. Kastamonu
  2. TBMM
  3. terörle mücadele
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan Tufan'ın akıbeti belli oldu! Cocu, kritik raporu sundu
    1. Ozan Tufan'ın akıbeti belli oldu!..
    2. Evde sokak köftesi nasıl yapılır?
    3. Üniversitelerde tanıtım atağı
    4. TSK'ya ANKA-S takviyesi! Teslimatlar..
    5. FETÖ'cü hain general gitti! PKK..
    6. OHAL sonrası düzenleme Meclis''te..
    7. Trump başkanlık çalışmalarına şimdiden..
    8. Fikrini paylaş, projelerini hayata geçir
    9. Terörle mücadele kanunu Perşembe günü..
    10. Ekmek neden kilo aldırır?
    11. Cezaevinden izinli çıkıp karısını 4...
    12. 11. yılına hızlı hazırlanıyor
    13. Abdullah Gül Parkı'nın ismi değişti!..
    14. Doğu Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!
    15. Bilnet okullarının yeni kampüsleri..
    16. İlyasova, Milwaukee Buks ile anlaştı
    17. Galatasaray'dan yılın bombası!..
    18. İngiliz bakandan çok konuşulacak..
    19. İstanbul Ticaret Odası üniversitesinin..
    20. TOKİ Manisa Akgedik Yunuskent kura..
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!
    MİT TIR'ları davasında beraat kararı!