0553 313 94 23

"Terörle mücadele hukuk içerisinde yürütülüyor"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç:- "Terörle mücadele hukuk içerisinde yürütülüyor. Sınırlarımız içindeki terörle mücadelenin yanı sıra sızmaların olduğu komşu ülkelerde, o ülkenin yöneticileriyle anlaşarak tedbirlerin alınmış olması da çok önemli"

30 Temmuz 2019 Salı 19:19
"Terörle mücadele hukuk içerisinde yürütülüyor"

HAKKARİ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Terörle mücadele hukuk içerisinde yürütülüyor. Sınırlarımız içindeki terörle mücadelenin yanı sıra sızmaların olduğu komşu ülkelerde de o ülkenin yöneticileriyle anlaşarak tedbirlerin alınmış olması da çok önemli." dedi.

Kamu Denetçisi Yahya Akman ve Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri İbrahim Kılınç ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Malkoç, Kaymakam Ramazan Kendüzler'i ziyaret etti.

Malkoç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari Valiliğinin, ilçelerdeki mülki idare amirleri ve güvenlik güçlerinin, halkla dayanışma içinde sorunlara çözüm ürettiğini söyledi.

Sorunların katlanabilir makul duruma getirilerek çözülmesi gerektiğini belirten Malkoç, "Hakkari ve ilçeleri müstesna güzelliklere sahip. İmkanlar ve nimetler kullanılmayınca aleyhe işliyor. Hakkari bunu yaşıyor. Bir ilin üç sınır kapısının olması olağanüstü bir güzellik. Hakkari ve ilçelerindeki yöneticiler bölgedeki mevcut sorunları çözme iradesine sahip ve imkanları var." diye konuştu.

Kamu Başdenetçiliği Kurumu olarak sorunların çözümü için katkıda bulunacaklarını kaydeden Malkoç, devam eden çalışmaları tespit edip, daha iyiye nasıl götürülebileceği konusunu ilgili makamlara intikal ettireceklerini aktardı.

- "Hakkari bölgesi için umutla dönüyoruz"

Hakkari ve ilçelerinin daha önce terörle duyulan yerler olduğunu ifade eden Malkoç, şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle terörle mücadelede çok iyi noktalara gelindi. Terörle mücadele hukuk içinde yürütülüyor. Sınırlarımız içindeki terörle mücadelenin yanı sıra sızmaların olduğu komşu ülkelerde, o ülkenin yöneticileriyle anlaşarak tedbirlerin alınmış olması da çok önemli. Hakkari, dünyanın çok az yerinde görülebilen bir dağ yapısına, göllere ve bakir turizm alanlarına sahip. Hakkari bölgesi için umutla dönüyoruz. Geriye gayret ve alın teri kalıyor."

Daha sonra ilçe merkezinde esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla çay içen Malkoç ile beraberindekilere, Kaymakam Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Büyükçiftlik Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, iş adamı Hacı Teoman Zeydan ve kurum amirleri eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 19:19
  1. Hakkari
  2. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
  3. Yüksekova
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
    1. Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
    2. Otomobilin çarptığı yaya ölümden döndü
    3. İran'da 1,18 ton uyuşturucu ele..
    4. "İstediğimiz transferlerin çoğunu..
    5. İran'dan Trump'a sert uyarı! "Savaşa..
    6. Başkan Kanar kurban vekaletini Tük..
    7. Baro’nun kadınları nafaka zulmünün..
    8. "Terörle mücadele hukuk içerisinde..
    9. Kamu toplu iş sözleşmesi ne zaman..
    10. Rusya’daki protestolara katılan 61..
    11. Werder Bremen, teknik direktör..
    12. Yabancı öğrenciler Hattuşa’yı gezdi
    13. Sahilde vatandaşlar fark etti! Hemen..
    14. Bakan Selçuk'tan maaşlara zam..
    15. Cezaevi bahçesine uyuşturucu atan..
    16. İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa..
    17. Garanti BBVA'dan 3 milyar 668 milyon..
    18. Pakistan'da polise bombalı saldırı: 4..
    19. Dünyaca ünlü golcü, Süper Lig ekibiyle..
    20. Afyonkarahisar'da yangın
    21. Yediemin deposuna sıçrayan yangın, 6..
    22. "Türk Madenciliğinde Farkındalık ve..
    23. Datça’da 13 göçmen yakalandı
    24. Pakistan'da korkunç patlama! Ölü ve..
    25. İtfaiye ekiplerinin "leylek" mesaisi
    26. Başkan yardımcıları sahaya indi
    27. "Satılık köpek" ilanlarıyla..
    28. Belediye Başkanı Kılıç CHP’nin yerel..
    29. Emre Mor, Celta'da takım..
    30. Anayasa Mahkemesinin akademisyenlerle..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!