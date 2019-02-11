Terörle mücadele Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre, Hakurk bölgesindeki operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağladı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon birliklerinin çatışma bölgesindeki aramalarında 2 kalaşnikof tüfek ile bunlara ait 5 şarjör, doçka ağır makinalı silaha ait namlu ve mühimmat, 82 milimetrelik havan, av tüfeği, keskin nişancı dürbünü, 2 el bombası, 9 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı sistemi ele geçirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.