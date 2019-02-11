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Terörle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:42
Terörle mücadele

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hakurk bölgesindeki operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağladı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon birliklerinin çatışma bölgesindeki aramalarında 2 kalaşnikof tüfek ile bunlara ait 5 şarjör, doçka ağır makinalı silaha ait namlu ve mühimmat, 82 milimetrelik havan, av tüfeği, keskin nişancı dürbünü, 2 el bombası, 9 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı sistemi ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:42
  1. Irak'ın kuzeyi
  2. terör örgütü PKK
  3. Terörle Mücadele

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