“Terörle iş birliği yapana hakkımı asla helal etmiyorum”

Taha Emre ÖZDEMİR İSTANBUL

Şehit annesi Özkan, 15 Temmuz gecesi evladı İzzet Özkan’ın vatan savunması için dışarı nasıl çıktığını şöyle anlattı:

“İzin vermem diye bize söylememiş”

İzzet’in babası yıllar önce vefat etmişti. Beraber yaşıyorduk. 15 Temmuz günü kızım da bizdeydi. İzzet birden hazırlanıp ‘dışarı çıkacağım’ dedi. ‘Nereye gidiyorsun?’ diye sorduğumda ‘Birazdan geleceğim’ diyerek cevap verdi. Darbe girişimini öğrenmiş ve dışarı çıkmasına izin vermem diye bize söylememiş. Yarım saat sonra beni aradı. ‘Anne darbe yapıyorlar. Her yer çok karışık. Vatanımı savunmam lazım’ dedi. Bir daha da kendisine ulaşamadım. Sabah yedide yeğenim aradı ve ‘İzzet yaralanmış’ dedi. Biz yaralı diye hastaneye gittik ama şehit olduğunu da bana söylememişler. Hastanede sakinleştirici yaptıktan sonra şehit düştüğünü söylediler.” dedi.

“Onlar benden canımı aldı”

Evlat acısının hiçbir şekilde dinmediğini söyleyen şehit annesi Zeliha Özkan, terör sevicilerle iş birliği içinde olan siyasi parti liderlerine şöyle seslendi: Teröristler benim canımı aldı. Adı FETÖ olur, PKK olur, kanında bir damla teröristlik olana ve terörle işbirliği yapanlara asla hakkımı helal etmiyorum. Onlar benden canımı aldı.