  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
15 Temmuz “Terörle iş birliği yapana hakkımı asla helal etmiyorum”
15 Temmuz

“Terörle iş birliği yapana hakkımı asla helal etmiyorum”

15 Temmuz şehidi İzzet Özkan’ın acılı annesi Zeliha Özkan, hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde Yeni Akit’e konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 09:48:00 -
"Terörle iş birliği yapana hakkımı asla helal etmiyorum"

Taha Emre ÖZDEMİR  İSTANBUL

Şehit annesi Özkan, 15 Temmuz gecesi evladı İzzet Özkan’ın vatan savunması için dışarı nasıl çıktığını şöyle anlattı:

“İzin vermem diye bize söylememiş”

İzzet’in babası yıllar önce vefat etmişti. Beraber yaşıyorduk. 15 Temmuz günü kızım da bizdeydi. İzzet birden hazırlanıp ‘dışarı çıkacağım’ dedi. ‘Nereye gidiyorsun?’ diye sorduğumda ‘Birazdan geleceğim’ diyerek cevap verdi. Darbe girişimini öğrenmiş ve dışarı çıkmasına izin vermem diye bize söylememiş. Yarım saat sonra beni aradı. ‘Anne darbe yapıyorlar. Her yer çok karışık. Vatanımı savunmam lazım’ dedi. Bir daha da kendisine ulaşamadım. Sabah yedide yeğenim aradı ve ‘İzzet yaralanmış’ dedi. Biz yaralı diye hastaneye gittik ama şehit olduğunu da bana söylememişler. Hastanede sakinleştirici yaptıktan sonra şehit düştüğünü söylediler.” dedi.

“Onlar benden canımı aldı”

Evlat acısının hiçbir şekilde dinmediğini söyleyen şehit annesi Zeliha Özkan, terör sevicilerle iş birliği içinde olan siyasi parti liderlerine şöyle seslendi: Teröristler benim canımı aldı. Adı FETÖ olur, PKK olur, kanında bir damla teröristlik olana ve terörle işbirliği yapanlara asla hakkımı helal etmiyorum. Onlar benden canımı aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23