Terörle değil, raftingle anılıyor

Tunceli’de 2017 yılından itibaren kayyum olarak belediye başkanlığı görevini yürüten mevcut Vali Tuncay Sonel, geride kalan süreçte şehrin çehresini değiştiren yeniliklere imza attı. 21 ayda 8 farklı ülkeye ihracat yapar duruma gelen Tunceli, ‘terör’le değil, su sporları, yamaç paraşütü ile anılmaya başlandı. Bu dönemde şehir doğalgaz ile de tanıştırıldı.

30 Haziran 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığınca Tunceli Belediyesi’ne kayyum olarak atanan mevcut Tunceli Valisi Tuncay Sonel görevini 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu’na devretti.

21 ay Tunceli’ye hizmet veren Sonel, şehirde bir çok yeniliğe ve ilke imza attı. Bu dönemde alınan yatırımlarla daha önceleri ‘terör’le anılan Tunceli şimdi raftingle, flyboard’la ve yamaç paraşatü şampiyonlarıyla anılmaya başlandı. Tunceli halkı bu dönemde doğalgaz ile tanıştırıldı.

Tunceli’yi huzur şehrine dönüştürme amacıyla faaliyetler yürüten Tuncay Sonel yönetiminde ekonomiden kültür sanata, çevre düzenlemelerinden sosyal yaşama kadar bir çok alanda adımlar atıldı.

Spor salonları, kır bahçeleri, bisiklet yolları

İlk olarak görüntü kirliliği içerisinde bulunan sahalar, ahşap yürüyüş ve bisiklet yolları, kır bahçeleri, spor sahaları, çocuk oyun alanları, yüzme havuzları ve toplamda 200 bin metrekare alanda peyzaj düzenlemeleri yapıldı. Eski kent meydanında ışıklandırma ışıklandırma çalışmaları ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi.

8 farklı ülkeye ihracat

Şehirde işsizliği azaltmak amacıyla 3 tekstil fabrikası kuruldu bu fabrikalarda 2 bini aşkın sayıda istihdam sağlandı. Yapılan üretimle şehir 8 farklı ülkeye ihracat yapar konuma getirildi.

Sportif faaliyetler konuşuluyor

Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye’de ilk defa düzenlenen yamaç paraşütü Akrobasi Şampiyonası gibi sportif faaliyetlere ev sahipliği yapan şehirde, su jetindenflyboarda kadar bir çok farklı spor organizasyonları da düzenlendi.Ayrıca Munzur Nehri de gondollar, gezi tekneleri ve sürat motorlarıyla canlandırılarak uluslararası alana yayıldı.

1,9 milyon TL burs imkanı

Bu dönemde eğitim de unutulmadı. Bin 155 Tuncelili üniversite öğrencisine festival bütçesi ve hayırsever vatandaşların katkısı ile toplam 1 milyon 848 bin TL bursa imkanı sağlandı.

“Tunceli’nin huzur, güven, eğitim ve turizm şehrine dönüşmesi için önemli adımlar attık“

Vali Tuncay Sonel yaptığı açıklamada, kayyumluk görevini, belediye hizmetlerinin ‘sosyal devlet’ anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği bilincinde olarak tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Görevli oldukları 21 aylık süre zarfında terörden altyapıya, ulaşımdan istihdama pek çok problemle uğraştıklarını söyleyerek “Tunceli’nin huzur, güven eğitim ve turizm şehrine dönüşmesi için önemli adımlar attık “ dedi.