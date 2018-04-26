Terörizmle Mücadele Zirvesi’nde ortak karar

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Zirvesi'nde "Tüm Terör Kurbanlarının Anısına" başlığıyla ortak bildiri yayınlandı. 10 maddelik bildiride uluslararası ve bölgesel örgütler ve ajansların varlığında, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) üyesi ülkeler, G20 ülkeleri, DEAŞ'a karşı küresel Koalisyon ülkeleri ve Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşların, terörizmin finansmanının engellenmesi için yürütülen çalışmaların geliştirilmesi amacıyla bir araya geldiği belirtildi.

ÜLKELERARASI İŞBİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Terörle ve terörizmin finansmanına yönelik mücadelede entegre olmuş bir yaklaşımın çok önemli olduğunun vurgulandığı bildiride, terörist gruplarla ve bireylerle mücadele ulusal ve kolektif katılımı artırmanın hedeflendiği ifade edildi. Bildiride terör gruplarının mali finansmanlarının kurutulması için anonim olarak para transferinin önlenmesi, terörizmin finanse edilmesinin önlenmesi amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesinin altı çizildi.

Zirveye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı Naci Ağbal katıldı.