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Erzurum'da teröristlerle sıcak temas! 1 asker yaralı

Erzurum'da teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede arama tarama faaliyetlerinde bulunan güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucu bir asker yaralandı.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:01
Erzurum'da teröristlerle sıcak temas! 1 asker yaralı

Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalında, arazi arama taraması yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, bir asker yaralandı.

KAYALIK ALANA KAÇTILAR

Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Karayazı’nın kırsal kesiminde, terör örgütü mensuplarının yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesi amacıyla arazi arama taraması yapan güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada, teröristlerin açtığı ateş sonucu karın kısmına kurşun isabet eden bir asker yaralandı. Teröristler ise güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine kayalık alana doğru kaçtı.

TERÖRİSTİN PEŞİNE DÜŞÜLDÜ

Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan operasyonun sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 15:01
  1. Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi

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