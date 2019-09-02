0553 313 94 23

Faraşin Yaylası terörden temizlendi, üs bölgesi kuruldu!

Şırnak’ın Beytüşşebap'taki Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası’nı PKK’lı teröristler yıllardır kamp alanı olarak kullanıp sözde şehitlik olarak belirledikleri alanlarda sözde mahkemeler kurup festivaller düzenliyordu. Son 3 yıldır Mehmetçik'in başarılı operasyonları sayesinde bölge teröristlerden tamamen temizlenip üs bölgesi kuruldu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 07:17
Faraşin Yaylası terörden temizlendi, üs bölgesi kuruldu!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin en büyük yaylası olan Faraşin Yaylası yapılan operasyonlar sonrası göçerlere açıldı. Yıllar sonra serbest bir şekilde istedikleri yerlere çadır açan göçerler ve yöre halkı gelen huzurla beraber hayvanlarını besleyebiliyor. Yayla; arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa oldukça elverişli olduğundan ülkenin dört bir yanından göçerler bölgeye akın ediyor.

Yaylaya hâkim bir tepede üs bölgesi kuran güvenlik güçleri bölgede kuş uçurtmuyor. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, yaylada vatan nöbeti tutan Mehmetçikleri ziyaret etti. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulanan üs bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Pendik “Yıllardır bölge halkı teröristler yüzünden rahat nefes alamıyordu. Çok şükür kahraman ordumuz jandarmasıyla, polisiyle, güvenlik korucusuyla teröristleri bölgeden silip süpürdü. Onların izlerini dahi yok etti” diye konuştu.

Yaylaya çıkan heyet göçerlerle bir araya gelerek öğle yemeğini yedikten sonra buradan ayrıldı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 07:14
  1. Şırnak
  2. şırnak
  3. pkk
  4. Faraşin Yaylası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    1. Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    2. AK Parti'de önemli değişiklik!..
    3. Teröristlerinden temizlendi, üs..
    4. Ligde bu hafta hangi maçlar var?..
    5. 02.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. Maltepe ve Üsküdar’da meydana gelen..
    7. Fatih'te yangın çıkan binada mahsur..
    8. ABD'deki silahlı saldırıda ölenlerin..
    9. Dorian kasırgası Bahamalar'da etkili..
    10. Başkentte traktör fabrikasında yangın
    11. YDS/2 ne zaman yapılacak?
    12. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ticari..
    13. Rize’de kaybolan 6 kişi hastaneye..
    14. Dünya Aba Güreşi şampiyonu Ali Erdoğan..
    15. Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan..
    16. 2 katlı binada çıkan yangında 7 kişi..
    17. Rize’de kaybolan 6 kişinin yakınları..
    18. İBB İSPARK'a ve İSBİKE'a ne kadar zam..
    19. Diagne, Club Brugge yolunda
    20. Yeni taksi tarife ücretleri ne kadar?..
    21. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan..
    22. Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan..
    23. Galatasaray, Diagne’yi Club Brugge’e..
    24. Erol Bulut: "İlk yarı bizim için çok..
    25. Gençlerbirliği Teknik Direktörü..
    26. Sergen Yalçın: "İlk 45 dakikanın..
    27. Dereye uçan araç anne ve 2 çocuğuna..
    28. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    29. Yalçın Koşukavak: "Oyuncularım henüz..
    30. Altay Bayındır: “Gördüğüm üzüntü beni..
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İBB Meclisi'nde 11 üye İYİ Parti'ye geçti! Ekrem İmamoğlu'na muhalefet mi yapacaklar
    İBB Meclisi'nde 11 üye İYİ Parti'ye geçti! Ekrem İmamoğlu'na muhalefet mi yapacaklar
    Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Az önce testi bitirdik
    Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Az önce testi bitirdik

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca anket sonucu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
    Cübbeli Ahmet Hoca anket sonucu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
    Kamuda sözleşmeli personel alımı atağı
    Kamuda sözleşmeli personel alımı atağı