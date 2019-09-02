Faraşin Yaylası terörden temizlendi, üs bölgesi kuruldu!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin en büyük yaylası olan Faraşin Yaylası yapılan operasyonlar sonrası göçerlere açıldı. Yıllar sonra serbest bir şekilde istedikleri yerlere çadır açan göçerler ve yöre halkı gelen huzurla beraber hayvanlarını besleyebiliyor. Yayla; arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığa oldukça elverişli olduğundan ülkenin dört bir yanından göçerler bölgeye akın ediyor.

Yaylaya hâkim bir tepede üs bölgesi kuran güvenlik güçleri bölgede kuş uçurtmuyor. Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, yaylada vatan nöbeti tutan Mehmetçikleri ziyaret etti. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulanan üs bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Pendik “Yıllardır bölge halkı teröristler yüzünden rahat nefes alamıyordu. Çok şükür kahraman ordumuz jandarmasıyla, polisiyle, güvenlik korucusuyla teröristleri bölgeden silip süpürdü. Onların izlerini dahi yok etti” diye konuştu.

Yaylaya çıkan heyet göçerlerle bir araya gelerek öğle yemeğini yedikten sonra buradan ayrıldı