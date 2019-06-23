Teröristlerin yola tuzakladığı 2 EYP imha edildi Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Ağaçyurdu köyü yolu Domuz Kapısı mevkiinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Ağaçyurdu köyü yolu Domuz Kapısı mevkiinde PKK’lı teröristler tarafından yola tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ağaçyurdu köyü yolu Domuz Kapısı mevkiinde Fındık Piyade Komando Tabur Komutanlığı birliklerince yürütülen operasyonda yol üzerinde gömülü şekilde el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen bidon tespit edildi. El yapımı patlayıcı, Fındık Piyade Komando Tabur Komutanlığı METİ ekiplerince imha edildi. İmhanın ardından daha büyük olan ikinci bir el yapımı patlayıcı daha bulundu. Tespit edilen ikinci el yapımı patlayıcı da ekiplerce güvenlik önlemi alınarak imha edildi.

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