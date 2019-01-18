Teröristlerin taciz ateşine karşılık verildi Milli Savunma Bakanlığı:- "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığından, Afrin bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılığın verildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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