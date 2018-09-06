Haberler peş peşe geldi! Teröristlerin kara günü

Bugün terör örgütü PKK, ard arda kötü haberler aldı. TSK'nın yurt içi ve yurt dışında düzenlediği operasyonlarla ağır darbeler alan PKK, örgüt içinden gelen kara haberlerle de yıkıldı. Bebek katilleri için bugün adeta kara gün olarak tarihe geçti.



KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



İlk güzel haber İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayla geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 4 milyon TL ödüllü terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Dersim saha sorumlusu Çetin Kombat kod adlı Musa Çetiner'in öldürüldüğü belirtildi.



Etkisiz hale getirilen terörist Çetiner’in Tunceli Nizamiye İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Karakoluna yönelik 22 Ağustos 2016 tarihinde eş zamanlı gerçekleşen ve 1 askerin şehit olduğu eylemi planladığı, 15 Temmuz 2016 tarihinde Nazimiye Kılköy Jandarma Karakol Komutanlığına bombalı araçla yapılan ve 1 askeri personelin hafif şekilde yaralandığı olayı planlayan ve yöneten olduğu, 2004 yılı Mayıs ayında Tendürek Dağı Esnemez köyü bölgesinde güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği, 16 Temmuz 2006 tarihinde Kars-Erzurum ara hattındaki tren yolunun mayınlanması olayını gerçekleştirdiği, 2005 yılında Çetinli köy yoluna mayın döşenerek 2 askerin şehit edilmesi, 3 Eylül 2011 tarihinde Iğdır Emniyet Müdürlüğüne saldırının talimatını verdiği, 13 Ekim 2011 tarihinde Iğdır ili Pamuk Geçidi'nde askeri konvoya saldırının talimatını verdiği, 26 Ekim 2011 tarihinde Doğubayazıt-lğdır yolunun kesilerek tır yakma, 26 Ekim 2011 tarihinde Iğdır ilinde iş makinelerinin yakılmasının talimatını verdiği, 11 Kasım 2011 günü Doğubayazıt-Çaldıran yolunda şantiye ve araçların yakılması olayının talimatını verdiği, 29 Nisan 2012 tarihinde Ağrı Doğubayazıt Aşağı Güngören Köyü bölgesinde yola EYP konulmasının talimatını verdiği, 30 Nisan 2012 tarihinde Doğubayazıt Karakol Tepe bölgesindeki pusu kuvveti ile silahlı çatışma, 28 Mayıs 2012 tarihinde, Iğdır-Korhan yolunun kesilmesi, 24 Mayıs 2012 tarihinde Iğdır Korhan Jandarma Karakolu yolunun kesilmesi, 31 Mayıs 2012 tarihinde Doğubayazıt asayiş sınır birliğine taciz, 6 Haziran 2012 tarihinde Ağrı İl Özel İdaresine ait greyderin yakılarak bir vatandaşın kaçırılmasının talimatını verdiği, 7 Haziran 2012 tarihinde Doğubayazıt boru hattına EYP'li saldırı, 8 Haziran 2012 tarihinde Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı nöbet kulübesine taciz ve 1 güvenlik korucusunun yaralanması, 18 Haziran 2012 tarihinde Iğdır-Aralık yolunun kesilmesi, 18 Haziran 2012 tarihinde Iğdır Serdarbulak Yaylası bölgesinde araç yakılması ve şoförün kaçırılması, 1 Temmuz 2012 tarihinde Doğubayazıt Çiftlikköy köyü baz istasyonuna sabotaj, 4 Ağustos 2012 tarihinde Doğubayazıt Somkaya köyü Vantaş Şirketine ait şantiye araçlarının yakılarak bir şahsın kaçırılarak, bir şahsın da yaralanmasının talimatını verdiği, 18 Eylül 2012 tarihinde Doğubayazıt Karakent köyü Soner İnşaatında bulunan vatandaşların kaçırılması ve 1 vatandaşın öldürülmesi eylemlerinin faili olduğu belirlendi.





THKP-C ELEBAŞI MİHRAÇ URAL'A SUİKAST

7 yıldır Suriye'de yüzlerce masumun ölümüne neden olan THKP-C elebaşı Mihraç Ural'a suikast düzenlendi. 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı belirtilen suikast girişiminden teröristbaşı Mihraç Ural yaralı olarak kurtuldu.



Slinfi yolu üzerinde aracına düzenlenen saldırıdan yaralı olarak kurtulan terörist Mihraç Ural, saldırıyı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediğini iddia etti.





CEMİL BAYIK DİYALİZE MAHKUM OLDU



Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki en etkili isimlerinden olan Cemil Bayık, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize mahkum bir hayat yaşamaya başladı.



Mehmetçik'in düzenlediği operasyonlarla nefes alamaz hale gelen terör örgütü, Türk Savunma Sanayii'nin İHA ve SİHA desteğiyle nokta operasyonları yapıyor. SİHA korkusundan dolayı mağarasından çıkamadığı belirtilen teröristbaşı Cemil Bayık'ın böbrek hastalığının da ortaya çıkması teröristler için adeta bugünü 'Kara gün' olarak tanımlattı.

