Teröristlerin bomba yapımında kullandıkları kitap ele geçirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Afrin/Halidiyeh bölgesinde, toprak altına gizlenmiş 12 adet tespih tipi patlayıcı düzenek, 3 adet çekme tipi patlayıcı düzenek, 1 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet uzaktan kumanda devresi kullanıcı talimatı ile 1 adet eletronik devrelerle ilgili ders kitabı ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.