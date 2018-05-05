Teröristleri kaçıran şebeke göçertildi

Güvenlik güçleri, Türkiye’ye gelen göçmenler ve terör örgütü üyelerinin Avrupa ülkelerine kaçmak için İstanbul’u tercih etmesine karşı geniş önlem aldı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son operasyonunda uluslararası bağlantıları olan bir insan kaçakçılığı şebekesini çökertti.

6 BARON VE 55 ADAMI KISKIVRAK

Polis ekiplerinin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, insan ticareti yapan simsarların izlerine ulaşıldı. Soruşturmanın başladığı günden bu yana kuryeleri de yakın takibe alan polis, Türkiye’nin dört bir yanına sahte evrak hazırlayıp gönderen şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul ve Diyarbakır’da 67 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 6’sı baron 61 şebeke üyesi gözaltına alındı. Aralarında FETÖ’cü, PKK’lı ve göçmenlerin de bulunduğu yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 4’ü FETÖ’cü, 1’i PKK’lı ve 1’i de DHKP-C’li 137 şüpheli yakalandı.

YAKALANANLARIN 41’İ TUTUKLANDI

Yakalanan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 2 tüfek, 56’sı çalıntı 8’i FETÖ üyelerine ait 422 sahte pasaport, 146 sahte kimlik, 26 sürücü belgesi, 1 sahte polis kimliği, 367 vize sayfası, 265 mühür ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Yakalanan 61 şebeke üyesinden 41’i tutuklanırken, 8 şüpheli serbest bırakıldı, 12 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yeni Şafak