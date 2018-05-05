Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teröristleri kaçıran şebeke göçertildi

Terörist ve göçmenleri sahte evraklarla yurt dışına kaçıran ve uluslararası bağlantıları tespit edilen insan kaçakçılığı şebekesi çökertildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:39
Teröristleri kaçıran şebeke göçertildi

Güvenlik güçleri, Türkiye’ye gelen göçmenler ve terör örgütü üyelerinin Avrupa ülkelerine kaçmak için İstanbul’u tercih etmesine karşı geniş önlem aldı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son operasyonunda uluslararası bağlantıları olan bir insan kaçakçılığı şebekesini çökertti.

6 BARON VE 55 ADAMI KISKIVRAK

Polis ekiplerinin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, insan ticareti yapan simsarların izlerine ulaşıldı. Soruşturmanın başladığı günden bu yana kuryeleri de yakın takibe alan polis, Türkiye’nin dört bir yanına sahte evrak hazırlayıp gönderen şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul ve Diyarbakır’da 67 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 6’sı baron 61 şebeke üyesi gözaltına alındı. Aralarında FETÖ’cü, PKK’lı ve göçmenlerin de bulunduğu yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 4’ü FETÖ’cü, 1’i PKK’lı ve 1’i de DHKP-C’li 137 şüpheli yakalandı.

YAKALANANLARIN 41’İ TUTUKLANDI

Yakalanan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 tabanca, 2 tüfek, 56’sı çalıntı 8’i FETÖ üyelerine ait 422 sahte pasaport, 146 sahte kimlik, 26 sürücü belgesi, 1 sahte polis kimliği, 367 vize sayfası, 265 mühür ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Yakalanan 61 şebeke üyesinden 41’i tutuklanırken, 8 şüpheli serbest bırakıldı, 12 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yeni Şafak

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:39
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. kaçak
  4. terörist
  5. şebeke
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzon'da hataya yer yok!
    1. Trabzon'da hataya yer yok!
    2. Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!
    3. 'Kemal Kılıçdaroğlu intikamını aldı'
    4. Dikkat! Meteoroloji uyardı
    5. Sona gelindi! Süre bugün doluyor
    6. İtalya'da çirkin ırkçılık!
    7. Şeftalinin faydaları nelerdir?
    8. Yaya Toure gelecek sezon Manchester..
    9. Rangers, Gerrard'la 4 yıllık imza
    10. Şenol Güneş rotayı belirledi
    11. Hatay'da gece yarısı korkutan kaza: 2..
    12. Apple hisselerinde rekor
    13. Fransa'da Emmanuel Macron için zor..
    14. Rusya'da DAEŞ operasyonu!
    15. Kuzey Kore saat dilimini Güney Kore'ye..
    16. İstanbul'da değnekçi terörü!
    17. Suudi Arabistan gerçek düşmanını..
    18. Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ta..
    19. "Sizden bu ülkeye fayda yok"
    20. Amerika Mısır'ı ikna etti! Sisi ateşle..
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
    CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı