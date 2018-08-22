0553 313 94 23

Teröristlere yaşam malzemesi götüren 4 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yaşam malzemesi götürdüğü İHA ile tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:08
Teröristlere yaşam malzemesi götüren 4 kişi tutuklandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Besteer-Dereler Kaval  Dağı bölgesinde iş birlikçi şahısların PKK'lı teröristlere erzak ve yaşam  malzemesi teslim edeceğine dair alınan bilgi üzerine çalışma başlatıldı. 

İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli bölgede yapılan çalışmada, M.G,  İ.G, O.G. ve R.G'nin PKK'lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi götürdükleri  belirlendi.
  
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan operasyonla 4 zanlıyı  gözaltına aldı.  

Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:08
  1. Şırnak
  2. iha; terörist

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Veli Ağbaba'dan 'tezek' rahatsızlığı
    1. CHP'li Veli Ağbaba'dan 'tezek'..
    2. Diyanetten Nijerya'da 50 bin mazluma..
    3. Ali Erbaş vefat eden Türk hacı..
    4. Trump'tan AB ülkelerini kızdıracak adım!
    5. Helikopter bir anda parçalandı: Pilot..
    6. Bakan Süleyman Soylu açıkladı:..
    7. Meral Akşener partililerle bayramlaştı
    8. Huzurevi sakinleri eski bayramları..
    9. MHP'ye bayram ziyaretinde dikkat çeken..
    10. PKK'nın sözde sorumlusu silahıyla..
    11. Hakkari'de PKK'ya ağır darbe
    12. Türkiye'den Venezuela'ya destek çağrısı!
    13. Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    14. Ümmet kıyama durdu
    15. Ünal: Kur atağı millet mukavemetiyle..
    16. İHH Nepal'e yardım eli uzattı
    17. AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti
    18. "Kazanırsam Erdoğan'dan telefon..
    19. AK Parti'den MHP'ye bayram ziyareti
    20. CHP ve MHP'den AK Parti'ye bayram..
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı
    Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı
    Almanya'da cami karşısında genelev!
    Almanya'da cami karşısında genelev!