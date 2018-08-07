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Teröristlere pasaport temin eden zanlı yakalandı

İstanbul'da FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütlerine sahte pasaport temin eden zanlı Avcılar'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

07 Ağustos 2018 Salı 12:26
Teröristlere pasaport temin eden zanlı yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler ile FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 2 Ağustos'ta Avcılar'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 7 ayrı suçtan aranan Erkan Ç'yi gözaltına aldı.

360 SÜRÜCÜ BELGESİ

Aramalarda, sahte olduğu belirlenen yabancı ülkelere ait 10 pasaport, 254 nüfus cüzdanı, 360 sürücü belgesi, 8 diploma, 7 tapu senedi, 2 ikamet izini ve sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Terör örgütü üyeleri ve düzensiz göçmenlere sahte pasaport temin ettiği iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 12:26
  1. İstanbul
  2. DEAŞ
  3. DHKP/C
  4. PKK
  5. FETÖ
  6. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü
  7. sahte pasaport

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