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Esed rejimi, teröristlere sırtını döndü: Hainliğin sonu hüsrandır

Esed rejimine bağlı bakan Faysal Mikdad, terör örgütü YPG/PYD'ye ilişkin yaptığı açıklamada, “Kendi ülkelerine ihanet edenlerin kullanılıp bir kenara atılacağını söylemiştik” dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:34
Esed rejimi, teröristlere sırtını döndü: Hainliğin sonu hüsrandır

Esed rejimine bağlı bakan Faysal Mikdad ABD’nin YPG’yi “yüz üstü” bırakması ile ilgili “Kendi ülkelerine ihanet edenlerin kullanılıp bir kenara atılacağını söylemiştik” dedi.

ABD askerlerinin bölgeden çekilmesini kendilerine ihanet olarak değerlendiren PKK/YPG’nin TSK’nın harekatı öncesi panik yaşadığı belirtildi. Tel Abyad’daki teröristlerin, sivil halkın arasında ve evlerde gizlendiği kaydedildi.

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü. Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı.

Esed rejimi: Uyarmıştık

ABD’nin PKK/YPG’yi yüz üstü bırakması, bir etkinliğe katılan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad’a soruldu. El Vatan gazetesinin sorusu üzerine Mikdad, “Biz başından itibaren kendi ülkelerine ihanet edip başka ülkelerin planlarıyla hareket edenlerin kullanım tarihi bittikten sonra rafa kaldırılacağını söylemiştik. Tarih kendini uzuca satanları bir kenara atıyor” dedi.

Esed'e bağlı yetkili, ABD’nin politikaları konusunda, “Bu ülke zaten tüm dünyada hezimete uğradı. Hem Fars Körfezi’nde hem de Afrika ve Asya’daki planları başarısız oldu” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:34
  1. Esed rejimi
  2. Ypg
  3. PYD

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