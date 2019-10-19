Jandarma Özel Harekat'tan operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.19 Ekim 2019 Cumartesi 08:10
Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
"Operasyonlar sürüyor"
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.
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