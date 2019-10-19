0553 313 94 23

Jandarma Özel Harekat'tan operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 08:10
Jandarma Özel Harekat'tan operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

 Adıyaman kırsalında düzenlenen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Adıyaman kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, silahlı iki teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

"Operasyonlar sürüyor"

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 08:10
  1. Adıyaman
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. iç güvenlik operasyonları
  4. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT ne zaman tamamlanacak? EYT son dakika bugün 2020 EYT çıkacak mı?
    1. EYT ne zaman tamamlanacak? EYT son..
    2. Rusya'da baraj çöktü, en az 6 kişi öldü
    3. Teröristlere 'JÖH' darbesi
    4. Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz..
    5. Adana'da ilginç olay! Kanala düşen..
    6. Şili'de 'acil durum' ilan edildi
    7. Rejim ve PKK yan yana! Halk Mehmetçiği..
    8. Trump, yeni adayını duyurdu
    9. Fatih Terim'den Falcao açıklaması!
    10. Babel’den taraftarlara, Çok..
    11. Barış Pınarı Harekatı bölgesine özel..
    12. Gecenin adamı konuştu: Umarım arkası..
    13. MSB'den kimyasal silah iddialarına..
    14. Otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız..
    15. İsrail güçleriişgal altındaki Batı..
    16. Bile bile ölüme göndermişler.....
    17. Türkiye'den Katalonya'ya seyahat..
    18. Mehmetçik'in elleri tetikte! Güvenli..
    19. Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için tüm..
    20. Tel Abyad ve Resulayn'da hayat..
    21. İstanbul'da yakalanan FETÖ'cüler,..
    22. İzmir'de yük treni devrildi
    23. Katalonya'da bağımsızlık yanlısı..
    24. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,..
    25. Alman vekilden küstah çıkış: Biz de..
    26. Meksika'da çete üyeleri Culiacan..
    27. Meksika'da çete üyeleri Culiacan..
    28. Kaşıkçı'nın nişanlısı ABD'li..
    29. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz..
    30. 19.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Hamza Tümeni Komutanı'ndan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama: Anlaşma gerçekleşmezse...
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    ABD ile yapılan anlaşmaya İyi Parti'den ilk yorum
    ABD ile yapılan anlaşmaya İyi Parti'den ilk yorum