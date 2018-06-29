0553 313 94 23

Teröristlere bomba yağarken kameraya çeken Bitlisli vatandaş bakın neler söyledi

Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 teröristin öldürüldüğü operasyon anını Bitlisli vatandaş kamera kaydına adı. Vatandaşın helikopterin teröristleri bombaladığı anda söylediği sözler dikkat çekti.

29 Haziran 2018 Cuma 16:47

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, PKK'lı teröristlere adeta nefes aldırmıyor.

Dün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 10 teröristin etkisiz hale geldiği bildirilmişti.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Mehmetçik operasyon düzenlediği sırada kırsalda bulunan vatandaşlar ise o anları kayıt altına aldı.

Görüntülerde askerlerin, PKK'lı teröristleri ateş altına aldığı sırada bir kişinin, "Allah'ınıza kurban. Yapıştır. Vur vur. Allah devletimize zeval vermesin." dediği duyuluyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 16:47
  1. bitlisli vatandaş
  2. Bitlis Hizan

YORUM YAZ

  • aliali5 sa önce
    kendini kürt diye tanıtan ermeni soysuzları bakın kürt nasıl olurmuş öğrenin kürtler bu vatanın evladıdır bizlerin kardeşidir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye telgrafı
  1. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
  2. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
  3. Teröristler üs bölgesine saldırdı
  4. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
  5. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
  6. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
  7. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
  8. İstanbul lise taban puanları 2018..
  9. Ankara liseleri taban puanları..
  10. Yerli Yörük sahneye çıktı
  11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
  12. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
  13. Fatih Portakal böyle veda etti
  14. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
  15. Mantı tarifi
  16. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
  17. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
  18. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
  19. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
  20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
Kimler limonlu su içemez?
Kimler limonlu su içemez?
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak