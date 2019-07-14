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Teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait tespit edilen birçok sığınak, barınak ve mağara imha edildi

14 Temmuz 2019 Pazar 20:40
Teröristlere ait sığınaklar imha edildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait tespit edilen birçok sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait birçok sığınak, barınak ve mağaranın tespit edilerek içindeki silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ile imha edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 20:40
  1. Milli Savunma Bakanlığı

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