Teröristlere ait sığınaklar imha edildi Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait tespit edilen birçok sığınak, barınak ve mağara imha edildi

ANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait tespit edilen birçok sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait birçok sığınak, barınak ve mağaranın tespit edilerek içindeki silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemeleri ile imha edildiği belirtildi.

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