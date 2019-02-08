Teröristlere ait roketatarlar bulundu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki üs bölgesi yakınlarında roketatar ve mühimmat ele geçirildi08 Şubat 2019 Cuma 10:09
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki üs bölgesi yakınlarında roketatar ve mühimmat ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin Hakurk'taki üs bölgesi çevresindeki operasyonlarında iki RPG-7 mühimmatı ve bunlara ait sevk fişekleriyle iki AT-4 roketatar bulundu.
Söz konusu silah ve mühimmatın üs bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlerce bırakıldığı belirlendi.
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