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Teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde süren Pençe Harekatı kapsamında, PKK’lı teröristlere ait sığınaklarda mühimmatlar ele geçirildiğini duyurdu.

02 Haziran 2019 Pazar 12:00
Teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde süren Pençe Harekatı kapsamında, PKK’lı teröristlere ait sığınaklarda mühimmatlar ele geçirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı’nda, PKK’lı teröristlere ait sığınaklarda; bir AK-47 tüfek, 4 el bombası, 2 EYP kumandası ve 600 BKC Makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:00
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