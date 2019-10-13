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Barış Pınarı Harekatı kapsamında 42 köy teröristlerden temizlendi

TSK ve SMO'nun birlikte yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine bağlı 42 köy, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

13 Ekim 2019 Pazar 14:01
Barış Pınarı Harekatı kapsamında 42 köy teröristlerden temizlendi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde 42 köy YPG/PKK'lı teröristlerden arındırıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde 42 köy harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Rasulayn ve Tel Abyad'da alınan köyler şunlar:

Ziyade, Saide, Dadat, Dabaa, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Diik Şarki, Abu Kabir, Huylan Şarkiye, Rakba, Muhysiniyye, Kuneytira, Zazua, Şakba, Tel Abdullah, Um Harmala, Kattar, Er Rasim, Turuydin, Rafah, El Gacir, Camus, Hüsnü Garbiyya, Hüsnü Şarkiyya, Hatun, Kayun, Ayşah, Bir Aflaah, Recan, Acla, Ebu Calut, Kulayah, Advaniyye, Samo, Şeria, Bir Şamoo, Mabruka, Deham, Raviye ve Tuveyne.

Sabah saatlerinde de Tel Abdyad'ın Suluk beldesi terörden kurtarılmıştı.

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu.

Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 14:01
  1. Ordu
  2. TSK
  3. SMO
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