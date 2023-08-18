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Avrupa Teröristlerden camiye çirkin saldırı
Avrupa

Teröristlerden camiye çirkin saldırı

Yeniakit Publisher
2023-08-18 10:20:00 -
Teröristlerden camiye çirkin saldırı

Almanya’da yaşayan paçoz terörist PKK’nın itleri bir camiye provokatif saldırıda bulundu.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Hannover kentinde cami duvarına bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından yazı yazıldı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) yapılan açıklamada, camilerine yönelik daha önce de benzer saldırıların yapıldığını belirtti.

Açıklamada, "Olayın resmi makamlar tarafından en kısa zamanda çözüleceğini umuyor, fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz" denildi.

 

PKK yandaşlarından Almanya'da camiye çirkin saldırı
PKK yandaşlarından Almanya'da camiye çirkin saldırı

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PKK yandaşlarından Almanya'da camiye çirkin saldırı
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Yorumlar

Malatyalı

biraz zor alman zaten o doysuzlari seviyor hiç yakalarmi
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