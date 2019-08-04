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Teröristlerden "aç susuz kaldık" itirafı

Van'da ikna çalışmaları sonucu İl Jandarma Komutanlığına teslim olan iki terörist, terör örgütü PKK'daki sözde üst düzey teröristlerin zevk ve sefa içinde yaşarken kendilerinin arazide aç susuz kaldıklarını anlattı

04 Ağustos 2019 Pazar 10:18
Teröristlerden "aç susuz kaldık" itirafı

VAN (AA) - Van'da ikna çalışmaları sonucu teslim olan iki PKK'lı terörist, örgüte katılan gençlerin hayal kırıklığına uğradığını, terör örgütündeki ahlaksızlığı ve gerçek yüzünü gören teröristlerin ilk fırsatta kaçmak için çaba gösterdiğini anlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK mensuplarının ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında iki teröristin Şırnak-Silopi Hudut Kapısı'ndan teslim olduğu belirtildi.

Teröristlerin ilk ifadelerinde, terör örgütü PKK'nın gençleri saflarına katmak için imkansız vaatlerle propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğunu söylediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Örgüte katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayarak, örgütün ahlaksızlığı ile gerçek yüzünü gördüklerini ve ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ettiklerini, kandırılarak örgüte katıldıklarını, kendilerinin neredeyse aç ve susuz olarak arazide kaldıklarını, üst düzey teröristlerin zevk ve sefa içinde yaşadıklarını, çok sayıda teröristin teslim olmayı istediği, ancak teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürülecekleri yönünde yalan propaganda yapıldığını, morallerinin bozuk olduğu, umutlarını kaybettikleri ve ölmeyi beklediklerini, daha önceden gruplara sürekli talimat veren örgüt yöneticilerinin seslerinin uzun zamandır duyulmadığı, yöneticilerin firar ettiklerine inandıklarını, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri bir muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında devletin güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, teslim olmak isteyen teröristlerin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade etmişlerdir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların, halkın desteğiyle kararlı bir şekilde yürütüleceği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 10:18
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