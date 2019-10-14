Çaresiz SDG/YPG'den ABD'ye son çağrı! 'Bizi Rusya'ya mecbur bırakmayın'

Türkiye'nin terör örgütü saydığı YPG'nin şemsiyesi altında kurulan SDG’nin Mazlum Kobani, ABD merkezli Foreign Policy dergisinde yayımlanan yazısında, SDG'nin neden Rusya ve Esed rejimiyle işbirliğine yöneldiğini yazdı.

Çaresiz SDG'li Mazlum Kobani, ABD merkezli Foreign Policy dergisine bir yazı kaleme aldı.

Mazlum Kobani, “Halkımızın katledilmesi ve taviz vermek seçenekleri önümüze geldiğinde halkımızın güvenliğini seçtik” dedi.

Mazlum Kobani, SDG'nin iç savaşın kaosu içinde “küresel cihatçı aşırıcılığa” karşı 70 bin kişilik bir ordu kurduğunu ve 2015'ten beri savaştığını yazdı.

Kobani, ABD'ye askerlerini çekmeden önce Suriye'de siyasi çözüm için SDG, rejim ve Türkiye arasında dengeleyici olarak rol oynaması gerektiğini söyleyerek, çekilmeden önce siyasi çözüm için ağırlık koyun çağrısında bulundu.

Suriye ve Rusya'yla görüşmeden önce ABD'ye son çağrı anlamını taşıdığı anlaşılan çaresiz içinde kalan Kobani'nin yazısından öne çıkanlar ana başlıklarıyla şöyle:

Çok disiplinli ve profesyonel bir savaş gücüyüz. ABD askerleri ve komutanları bizi çok iyi bilir, sahadaki etkinliğimizi ve becerilerimizi her zaman takdir ederler onlar da şahittir ki Türkiye'ye tek bir kurşun sıkmadık.

“11 bin kayıp verdik”

Biz bu savaşta halkımızı kurtarmak için aralarında en iyi savaşçılarımızın ve komutanlarımızın bulunduğu 11 bin askerimizi kayıp verdik. Askerlerime Amerikalıların ve diğer müttefik kuvvetlerin ortağımız olduğunu ve onların zarar görmediğinden her zaman emin olmamız gerektiğini söyledim, önce onları koruduk.

“Etik ve disipline uyduk”

Savaşın kuralsızlığına karşın diğer devlet dışı aktörlerin aksine her zaman etik ve disipline uyduk. El Kaide'yi yenilgiye uğrattık. “İslam Devleti”ni haritadan sildik. Aynı zamanda hakimiyet bölgemizde çoğulculuk ve çeşitliliğe dayalı bir yönetim kurduk. Araplara, Kürtlere ve Suriyeli Hıristiyanlara hizmet götürdük. Çoğulcu bir Suriyeli kimliğini her şeyin üzerinde tuttuk. Suriye'nin siyasi geleceğine dair vizyonumuz: Ademi merkeziyetçi bir federalizm, dinsel özgürlük ve farklılıklara saygıdır.

Komuta ettiğim kuvvetler Suriye'nin toplam yüzölçümünün üçte birini kontrol etmektedir ve şu anda Türkiye ile onun cihatçı milis kuvvetlerinin Kürtler, Süryaniler, Asuriler ve Ermenilere yönelik etnik temizlik tehdidiyle karşı karşıyadır.

“12 bin DAEŞ'liyi tutuyoruz”

Hapishanelerimizde 12 bin DAEŞ teröristini tutuyoruz ve onların radikalize olmuş eşleri ve çocuklarının dertlerine de katlanıyoruz. Aynı zamanda Suriye'nin bu bölümünü İranlı militanlardan da koruyoruz.

“Amerika bize elini uzattı”

Bütün dünya bizi yalnız bırakırken Birleşik Devletler bize el uzattı. Uzatılan eli havada bırakmadık ve onların cömert desteğine her zaman minnettar kaldık. Washington'ın isteği doğrultusunda ağır silahlarımızı Türkiye sınırından çekmeyi kabul ettik. Sınırda yaptığımız tahkimatları yıktık ve en iyi savaşçılarımızı geriye çektik. Bunu ABD'nin Türkiye'nin bize asla saldırmayacağına dair garanti vermesi üzerine yaptık.

“Trump'ı anlıyoruz”

Başkan Donald Trump, Suriye'deki birliklerini çekeceğine dair halkına uzun süre önce bir söz vermişti. Onu anlıyor ve empati kuruyoruz. Babalar, çocuklarını kucaklamak, sevgililer eşlerinin onlara fısıldayan seslerini duymak ister. Herkes evine dönmek istiyor.

“ABD'den bizim için savaşmasını istemiyoruz”

Biz Amerikan askerlerinden bizim için savaşmasını istemiyoruz. Biz Birleşik Devletler'in dünyanın jandarması olmadığını biliyoruz. Ancak Birleşik Devletler'in çözümde rol oynamasını istiyoruz. Washington'ın bizimle Türkiye arasında denge unsuru rolünü oynamasını istiyoruz.

“Acı verici tavizler vereceğimizi biliyoruz”

Biliyoruz ki Moskova ve Beşar Esad'la anlaşmak için acı verici tavizlere mecburuz. Ama taviz vermekle halkımızın can güvenliği arasında tercih yapacaksak halkımızın canını kurtarmayı tercih ederiz.

“Suriye'nin iki seçeneği var”

Birleşik Devletler Suriye'den siyasi bir çözüm olmadan çekilirse Suriye'nin önünde iki seçenek var ya mezhepsel bir savaşı sürdürebilir ya da güvenli ve istikrarlı bir geleceği seçer. Ancak, Birleşik Devletler çekilmeden önce bir anlaşma sağlanması yönünde dengeleyici rol oynayabilir.

Birleşik Devletler'le ittifakımızın nedeni demokrasiye olan yürekten inancımızdır. Mevcut krizden dolayı hayal kırıklığına uğradık. İki soru yanıtlanmayı bekliyor: Halkımızı nasıl koruyacağız? Ve Birleşik Devletler hala bizim müttefikimiz mi?