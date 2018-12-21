Teröristler tedirgin! Böyle görüntülendiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine yönelik harekat düzenleneceği yönündeki açıklamaları ve ABD’nin Suriye’deki askerlerinin çekileceğini bildirmesi üzerine panik havasının hakim olduğu terör örgütü PKK/PYD militanları, sınır boyundaki devriyelerini arttırdı.

Daha önce kimsenin gözükmediği mevzi ve hendeklerde görülmeye başlanan teröristler, sürekli Türkiye’yi gözetliyor. Türkiye tarafındaki en küçük hareketlilik durumunda ise paniğe kapılmaları dikkat çekiyor.







ABD’nin de askerlerini çekeceğini duyurmasının ardından Fırat’ın doğusundaki ilk nokta olan Zor Mağar bölgesine takviye teröristlerin gönderildiği ve bölgede daha fazla önlem alındığı görüldü







TSK birlikleri ise sınır hattında zıhlı araçlarla devriye görevi yaparken, Özgür Suriye Ordusu güçleri de hareket için Fırat’ın batısında teyakkuz halinde Türkiye’den gelecek operasyon talimatını bekliyor.



