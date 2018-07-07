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Teröristler su dağıtım idaresini hedef aldı!

Libya'da DAEŞ üyesi oldukları düşünülen terörist grup Libya Endüstriyel Nehir İdaresine ait bir merkeze silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucu 2 kişinin öldüğü, 2 güvenlik görevlisinin de kaçırıldığı açıklandı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:45
Teröristler su dağıtım idaresini hedef aldı!

Libya Endüstriyel Nehir İdaresi kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DAEŞ'a mensup oldukları tahmin edilen kişilerce Tazirbu kenti yakınındaki Su Dağıtım İdaresi'ne saldırı düzenlendi.

Saldırıda biri mühendis diğeri bölgeyi korumakla görevli birliğin unsuru 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 güvenlik görevlisinin de kaçırıldığı kaydedildi.

Teröristlerin merkezde bulunan tüm araçları ve gıda malzemelerini çaldığı ifade edildi.

DÜN DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Endüstriyel Nehir İdaresi'nin son saldırıların ardından çalışanlar ve ailelerinin derhal tahliye edilmesine karar verdiği öğrenildi.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Nehir İdaresi Birimi'ne bağlı olan ve başkent Trablus'a su tahliyesinin yapıldığı Hasavine bölgesine dün düzenlenen saldırıda, bölgede çalışan Filipinler vatandaşı 3 mühendis ile Güney Koreli 1 tekniker kaçırılmıştı.

Endüstriyel Nehir İdaresi Birimi, Libya'nın çöl bölgelerindeki kaynak içme sularının ülkenin çeşitli şehirlerine nakliyesini sağlıyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:45
  1. Libya Endüstriyel Nehir İdaresi
  2. DAEŞ
  3. Su Dağıtım İdaresi
  4. Libya
  5. silahlı saldırı

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