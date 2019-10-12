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Terör sevici Şanaz Cemal, Papa'dan dua istedi

Terör sevici sözde modacı Şanaz Cemal, Papa’ya gidip, “Kürtlerin devlet sahibi olması için dua edin” dedi. Papa’nın, terör sevici Cemal’e verdiği ilginç cevap dikkat çekti.

12 Ekim 2019 Cumartesi 16:23
Terör sevici Şanaz Cemal, Papa'dan dua istedi

Kuzey Irak’taki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan bir heyet, Vatikan'ı ziyaret etti. Heyetle beraber Vatikan'a giden sözde modacı terör sevici Şanaz Cemal de Papa Franciscus için hazırladığı şalı kendisine hediye etti.

Teröristler için dua istedi

Cemal, “Kendisi için hazırladığım el işlemeli şalı boynına taktım. O kısa görüşmede Kürtlerin devlet sahibi olması için destek sağlamasını istedim. Ayrıca Rojava'ya yönelik saldırıların durması için elinden geleni yapmasını talep ettim.” dedi. (Bilindiği üzere Rojava, teröristler tarafından işgal ediliyor.)

Papa’dan ilginç cevap

Cemal, “O da karşılığında elimi sıkarak, ‘Mesajını ileteceğim' dedi.” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 16:23
  1. Şanaz Cemal
  2. PKK
  3. Ypg
  4. Rojava
  5. Papa

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