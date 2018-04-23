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Teröristler Siirt'te köy yolunu el yapımı patlayıcı ile tuzakladı

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü infilak ettirildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:31
Teröristler Siirt'te köy yolunu el yapımı patlayıcı ile tuzakladı

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Görendoruk köyü yolunda arama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, terör örgütü PKK mensuplarınca yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit etti.

Olay yerine sevk edilen bomba imhasında uzman jandarma ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak, köy yolu ulaşıma kapatıldı.

Alınan önlemlerin ardından el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Kaynak AA

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 13:31
  1. Siirt

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