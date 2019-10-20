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Teröristler orman işçilerine saldırdı! Yaralılar var

PKK’lı teröristler, Şırnak’ın Uludere ilçesinde orman işçilerini taşıyan araca saldırdı. Saldırıda 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

20 Ekim 2019 Pazar 12:49
Teröristler orman işçilerine saldırdı! Yaralılar var

Şırnak'ın Uludere ilçesinde orman işçilerini taşıyan araca PKK'lı teröristlerin düzenlediği roketli saldırıda 4 işçi yaralandı.

Uludere ilçesine bağlı Ortasu köyü kırsalındaki Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Berkur Tepe bölgesinde çalışan orman işçilerini taşıyan araca sabah saatlerinde PKK'lı teröristler roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda araçta bulunan 4 işçi yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınan yaralılar, Şırnak 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı içerisinde bulunan hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için bölgede operasyonun başlatıldığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 12:49
  1. Şırnak'ın Uludere ilçesi
  2. PKK
  3. Berkur Tepe
  4. Piyade Tümen Komutanlığı
  5. roketli saldırı

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn18 dk önce
    biz daha hala 120 saatin dolmasınımı bekleyeceğiz. adamlar daha başından bize ateş etmeye başladılar

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