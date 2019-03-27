0553 313 94 23

Jandarmalar teröristlere nefes aldırmıyor

Kars'ta jandarma timleri, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı kırsal kesimi aldırmayarak terörist kovaladı. Hava destekli operasyonlar kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:24
Jandarmalar teröristlere nefes aldırmıyor

Kars’ta İl Jandarma Komutanlığı timleri, şu sıralar kış üslenmesinden çıkmaya çalışan terör örgütü PKK mensuplarına aman vermemek, teröristleri yakalamak ya da etkisiz hale getirmek amacıyla karla kaplı Kağızman ilçesi Madur bölgesi Çiçekli kırsalındaki 2 bin 700 rakımlı arazilerde operasyon başlattı.

Türkiye'de terör açısından en kritik noktalar arasında gösterilen bu bölgede helikopter desteğinde yürütülen operasyonlara, jandarma özel harekat (JÖH) ve komando timlerinin de aralarında bulunduğu ekipler ile iz takip köpeği de katılıyor.

Araziler didik didik ediliyor

İlkbahar mevsiminin yaşanmasına rağmen tamamen karla kaplı olan ve kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulan söz konusu kırsalda operasyonlarını kararlılıkla yürüten timler, arazileri didik didik ederek teröristleri arıyor.

Kötü hava koşulları ve soğuk havaya rağmen karla kaplı arazilerde kilometrelerce yürüyerek dağ, taş, dere demeden teröristlere aman vermeyen seçkin timler, arama-tarama faaliyetlerini titizlikle yürütüyor.

Olumsuz hava koşullarına uygun kıyafetler giyip uzun süre arazide kalabilen timler, her taşın altına bakarak teröristlerin izini bulmaya çalışıyor.

Yetkililer, terör örgütüne yönelik operasyonların baharda da kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:24
  1. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  2. Jandarma Özel Harekat (JÖH)
  3. PKK
  4. arazi
  5. terörist
  6. Kars

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seden Bozbey kadın dernekleriyle buluştu
    1. Seden Bozbey kadın dernekleriyle..
    2. İdrar yollarındaki darlığa stentli..
    3. Polis uyuşturucu satıcılarına göz..
    4. BAKKA Çelik Kümelenme Projesi için..
    5. GMİS’te devir teslim töreni, Hakan..
    6. Bekçiler hırsızlara göz açtırmıyor
    7. Döviz kurları
    8. FETÖ’den gözaltına alınan komiser..
    9. Denizli'deki deprem
    10. Üniversitelerarası 2. Lig Futsal..
    11. Fatsa Belediyespor’da alarm
    12. İsrail güçleri 8 Filistinliyi yaraladı
    13. Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam..
    14. Yahudilerin duası, Feto’nun..
    15. Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program"..
    16. Engelli derneğinden tekerlekli..
    17. AB onayladı! Araçlarda zorunlu oluyor
    18. Göztepeli futbolcular depremzede..
    19. Sivassporlu futbolcular ''Anadolu'nun..
    20. Yeni çipli kimlik kartı nasıl..
    21. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    22. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    23. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    24. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    25. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    26. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    27. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    28. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    29. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    30. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek