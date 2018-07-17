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Teröristler kıskaca alındı... Gümüşhane'de sıcak çatışma!

Gümüşhane'nin Kürtün ilçe kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı.

17 Temmuz 2018 Salı 22:35
Teröristler kıskaca alındı... Gümüşhane'de sıcak çatışma!

Gümüşhane’de önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde 4 milyon lira ödül ile Kırmızı Kategori’de bulunan PKK’lı terörist, "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır ile "Rodi" kod adlı Levent Dayan etkisiz hale getirildiği operasyondan kaçan terörist grubun yakalanması için bölgede sürdürülen operasyonlarda sıcak temas sağlandı.

KISKACA ALINDILAR, ÇATIŞMA ÇIKTI

Kürtün ilçesi Günyüzü tünelleri mevkiinde akşam saatlerinde kıskaca alınan PKK’lı grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

"TESLİM OLUN" ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİLER

Çatışmanın devam ettiği bölgeye takviye askeri birlikler sevk ediliyor. Çatışma bölgesini çembere alan güvenlik güçlerinin, PKK’lı teröristlere "teslim olun" çağrısında bulunduğu ancak grubun bu çağrılara ateşle karşılık verdiği öğrenildi.

6 kişi olduğu belirlenen grupta, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi Yeşil Kategori’de 1 milyon lira ödül ile aranan "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner’in de yer aldığı belirlendi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 22:35
  1. Gümüşhane
  2. PKK
  3. İçişleri Bakanlığı

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  • HarunHarun16 dk önce
    Canli almayin Allah rizasi icin canli almayin bilgifalanda istemiyoruz...
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