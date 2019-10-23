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Bakan Çavuşoğlu'ndan Kamışlı açıklaması

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakatta, "Kamışlı" detayı dikkat çekmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, teröristlerin Kamışlı dahil Türkiye sınırından 30 km çekileceğini söyledi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:20
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kamışlı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuştoğlu, Anadolu Ajansı’nın Editör Masası programında, Soçi Mutabakatı'ndaki 10 madde içerisinde dikkat çeken "Kamışlı"ya dair önemli açıklamalarda bulundu.

YPG/PKK'dan ve DEAŞ'tan temizlenmiş alanlara şu ana kadar 365 bin kişinin döndüğünü söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Dün Soçi'de vardığımız mutabakata göre ise Fırat Nehri'nden Aynularab (Kobani) dahil, Rasulayn'ın doğusu olan, Kamışlı'nın doğusu dahil, Irak sınırına kadar bir bölge güvenli bölge olacak. Buralarda Aynularab (Kobani) dahil, YPG'li teröristler Rusya ve rejim unsurları tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek, silahları da dahil buradan temizlenecek."

M4 kara yolunun bazı yerlerde içeri girdiği, bazı yerlerde ise daha aşağıda kaldığını belirten Çavuşoğlu, 30 km'nin esas alınacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, "30 kilometrenin altına çıkarılacak. Ne zaman çıkarılacak? 150 saat içerisinde. ABD ile vardığımız mutabakatta, 120 saat içinde, dün akşam saat 22.00'de doldu." diye konuştu.

Türk ve Rus askerlerinin 150 saatin sonunda ortak devriyelere başlayacağını belirten Çavuşoğlu, bunun Türk sınırına sızmaların önlenmesi ve teröristlerin bugüne kadar inşa ettiği tünel gibi altyapıların temizlenmesi bakımından da önemli olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:20
  1. Kamışlı
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. YPG/PKK

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