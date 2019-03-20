Teröristler Kamışlı’da çukur ve tünel kazıyor Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke’ye bağlı Kamışlı kentinde teröristler çukur ve tünel kazıyor.

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke’ye bağlı Kamışlı kentinde teröristler çukur ve tünel kazıyor.

Daha önce bölgede çukur kazan PKK/YPG’li teröristler, iş makineleriyle tekrar çalışmalarına başladı. Nusaybin’den görüldüğü kadarıyla bölgede sürekli iş makinesi hareketliliği yaşanırken, zaman zaman çukurların kazıldığı bölgeye beton bariyerler taşındığı gözlendi. Kamışlı çevre yolundan ise tırla taşınan çelikten yapılmış nöbet kulübesinin Kamışlı’nın iç taraflarına doğru götürüldüğü görüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.