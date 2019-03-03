Bakan Soylu teslim olan PKK'lı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da STK temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, programda konuşma yaptı.



Son iki ayda 42 teröristin teslim olduğunu belirten Soylu, insansız hava araçları için de yeni bir yazılım geliştirildiğini açıkladı.

Soylu'nun konuşmasındaki satırbaşları ise şöyle:

-"Son iki ayda teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirdik."

-"İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar"