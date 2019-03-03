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Bakan Soylu teslim olan PKK'lı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, son iki ayda 42 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

03 Mart 2019 Pazar 12:54
Bakan Soylu teslim olan PKK'lı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da STK temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, programda konuşma yaptı.

Son iki ayda 42 teröristin teslim olduğunu belirten Soylu, insansız hava araçları için de yeni bir yazılım geliştirildiğini açıkladı.

Soylu'nun konuşmasındaki satırbaşları ise şöyle:

-"Son iki ayda teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirdik."

-"İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar"

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:54
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. PKK
  3. İnsansız hava aracı

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  • sade vatandaşsade vatandaş39 dk önce
    gittiğin yerde yeni türkiyenin her tarafına uyuşturucunun nasıl çoğaldığını, bu milletin çocuklarını koruyamadığınızı da anlat.pkkyla mücadeleyi bayraktarın başarısı.başkasının başarası üzerinden siyaset yapmayın.bayraktar olmasaydı işiniz zordu.

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