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Teröristler kaçarken silahlarını bırakmış

TSK'nın operasyonlarına karşılık Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan teröristlerin silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları ortaya çıktı

02 Aralık 2018 Pazar 10:51
Teröristler kaçarken silahlarını bırakmış

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonlarına karşılık Irak'ın kuzeyindeki üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan teröristlerin silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, TSK'nın düzenlediği operasyonlar nedeniyle teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine sızma gayretleri boşa çıkartıldı.

Bölgede yürütülen arama faaliyetlerinde operasyonlardan kaçan teröristlerin, silahlarını ve malzemelerini bırakıp kaçtıkları tespit edildi.

Aramada 2 kalaşnikof, 7 dolu şarjör, 2 hücum yeleği, biri konserve kutusuna sarılarak güçlendirilmiş 3 el bombası ve kamera bataryası ele geçirildi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:51
  1. Kalaşnikof
  2. Terör örgütü operasyonları
  3. TSK

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