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Teröristler isyanda: Sıkıysa kendileri gelsin!

TSK'nın yoğun baskısı altında başlarını dahi kaldıramayan teröristlere Kandil'den gelen eylem talimatı isyana neden oldu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:38
Teröristler isyanda: Sıkıysa kendileri gelsin!

Güvenlik birimlerinin kaydettiği telsiz konuşmaları örgütün çaresizliğini gözler önüne koydu. İstihbarat birimlerince çözümlenen Delila-Diyar- Karker-Azad-Rubam ve Şirvan telsiz kodunu kullanan teröristler, kendilerine Murat Karayılan'ın eylem talimatını ileten Kandil'e ateş püskürdü.

KENDİLERİ EYLEM YAPSIN

19 Eylül gecesi Kandil ile Türkiye sınırları içindeki teröristler arasında geçen konuşmada Rojhat (Kandilin askeri kanadının telsiz kodu), kanalından teröristlere "Başkanlık Garzan eyaletinin eylemsizliğinin dikkat çektiğini iletmemi istedi" talimatı verildiği belirlendi. Örgütün sözde (Garzan eyaleti) olarak adlandırdığı Batman- Bitlis-Siirt -Van kırsalında bulundukları tespit edilen teröristlerin ise Kandil'in "eyleme geçin" talimatına "Sıkıysa kendileri gelip eylem koysun. Her yer asker kanıyor" dedikleri kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:38
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