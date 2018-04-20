Teröristler insan kemikleri ve kalıntılarıyla...

Afrin'in Şeyh Hadid beldesinde teröristlerin bir karargahında tarihi eser parçaları ele geçirildi.

Roma dönemine ait sütun parçaları, seramikler Afrin'de yaşamış medeniyetlere ait. Teröristler tarihi nitelikteki bu eserleri Avrupa ülkelerine kaçırmaya çalışıyordu. Zeytin Dalı Harekatı ile planları suya düştü.

Bir Roma mezarının içinden çıkarılan insan kemikleri ve kalıntıları da bulundu.

Siviller sözde cezalarla mahkum edildi

Şeyh Hadid'de ayrıca sivillerin keyfi olarak hapsedildiği sözde cezaevi de tespit edildi. Siviller bu cezaevindeki gözaltı odalarında işkenceden geçirildi. Teröristlerin gözaltı odalarının hemen yanına hücreler de yaptığı ortaya çıktı.

"Türk askeri yardım getirdi, vallahi çok iyiler"

Hayatın normalleştiği beldeye sivillerin dönüşü sürüyor. Şeyh Hadid'e şu ana kadar 378 aile döndü.

Beldedeki kadınlar da topladıkları özellikle sebzeleri ve meyveleri satmak için bölgeye geliyor. Kadınlardan biri mutluluğunu şöyle anlatıyor:

"Durumumu görüyorsunuz, mutluyum, rahatım. Geri geldik, Türk askeri yardım getirdi. Vallahi çok iyiler. Yalan mı söyleyeyim yani çok iyiler."

Kaynak: TRT Haber