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"Teröristler değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "Şimdi mayıs ayında insansız hava aracına öyle bir yazılım yaptık ki siz hiç merak etmeyin, teröristler değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, hangi tezgahı oluştururlarsa oluştursunlar bu milletin iradesi böyle kavi olduğu sürece bize bir şey olmaz"- "Üç tane truva atı bulmuşlar. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de adını bilmiyorum. Onlar truva atı olacaklar HDP'lileri onların içerisinde koyacaklar, belediye meclislerine girecekler"- "İmamoğlu sağda solda 'Karadeniz evladıyım' diye geziyor. Karadeniz evladı 3 tane oy için PKK'ya sığınmaz, yamulmaz"

09 Mart 2019 Cumartesi 20:09
"Teröristler değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi mayıs ayında insansız hava aracına öyle bir yazılım yaptık ki siz hiç merak etmeyin teröristler değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, hangi tezgahı oluştururlarsa oluştursunlar bu milletin iradesi böyle kavi olduğu sürece bize bir şey olmaz." dedi.

Soylu, Güngören'deki Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dış güçlerin on yıllardır bu milletin yakasından düşmediğini söyledi.

Güçlü, özgür ve bağımsız bir Türkiye'ye ulaştırmamak için dış güçlerin ellerinden geleni yaptığını dile getiren Soylu, Türkiye’nin hep düşkün, kuvvetsiz ve kudretsiz olmasını istediklerini, bütün dünyaya hükmü geçen bir ülke olmasını istemediklerini vurguladı.

Soylu, Türkiye'ye karşı atılan adımların bir türlü durmadığını, Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim olaylarının da aynı amaçla yapılan saldırılar olduğunu söyledi.

Türkiye'ye yaptıkları yatırımları anlatan Soylu, "Bu ülkeyi eski Türkiye zannediyorlar. Bizi mecalsiz bir Türkiye zannediyorlar. Elinde hiçbir şey yok, İsrail'den insansız hava aracı almak için yalvaran bir Türkiye zannediyorlar. Biz öyle bir Türkiye değiliz bugün kendi helikopterimizi kendimiz yapıyoruz, alnına Türkiye Cumhuriyet damgasını vuruyoruz. Bizim evlatlarımız yapıyorlar. Şimdi mayıs ayında insansız hava aracına öyle bir yazılım yaptık ki siz hiç merak etmeyin teröristler değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar. Hiç merak etmeyin. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, hangi tezgahı oluştururlarsa oluştursunlar bu milletin iradesi böyle kavi olduğu sürece bize bir şey olmaz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi truva atlarını koymuşlar. Biz onları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da PKK'lı belediyelerini aldık mı? Oraları 1,5-2 yılda güllük gülistanlık bir hale getirdik mi? Artık oraların belediyelerine gidip dağa insan çıkamıyor mu? Çıkamıyor. Oradan dağa lojistik ve finansal kaynak sağlanamıyor. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Üç tane truva atı bulmuşlar. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de adını bilmiyorum. Onlar truva atı olacaklar HDP'lileri onların içerisinde koyacaklar, belediye meclislerine girecekler, Doğu ve Güneydoğu'da bizim onlara kaybettirdiğimiz, onları tasfiye ettiğimiz o anlayışı bize diyecekler ki, 'orada kaybettirdiniz ama biz burada Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin şemsiyesi altında belediye meclislerine girdik, belediyeleri kazandık. Hadi gelin şimdi.' diyecekler. O zaman bizim çocuklarımız Kato'da niye şehit oldu? O zaman bizim evlatlarımız kundaktaki çocuklarının kokusunu koklamadan Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı'da niye Hakka teslim oldular? Namusumuz için, ezanımız için, bayrağımız için... Niye telsim oldular? Hadi desinler bakalım. İmamoğlu sağda solda 'Karadeniz evladıyım' diye geziyor. Karadeniz evladı 3 tane oy için PKK'ya sığınmaz, yamulmaz."

Cumhuriyet tarihinin en önemli uyuşturucu operasyonlarını yaptıklarını aktaran Soylu, bu operasyona ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye'nin terörle mücadelede en güçlü dönemde olduğuna işaret eden Soylu, PKK, DHKP/C gibi terör örgütlerine son dönemde yapılan operasyonları anlattı.

Soylu, konuşmasının sonunda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir için vatandaşlardan destek istedi.


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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 20:09
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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