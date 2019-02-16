Teröristler camiye saldırdı! Çok sayıda ölü var Nijerya'nın Gwozari/Kushari bölgesinde bulunan bir camiye Boko Haram tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Boko Haram terör örgütü üyelerince sabah namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti. Borno eyaleti polis komiseri Damian Chukwu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Örgüt üyesi iki intihar bombacısı ve bir silahlı militan tarafından düzenlenen saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 3'ü örgüt üyesi." diye konuştu. Chukwu, Gwozari/Kushari bölgesinde meydana gelen saldırıda yaralananların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını söyledi. Seçimlere saatler kala yapıldı Bombalı saldırının ülkede ertelenen başkanlık seçimlerine saatler kala düzenlenmesi dikkati çekti. Örgüt, 4 gün önce Borno Valisi Kashim Shettima'nın konvoyuna saldırı düzenlemiş ve en az 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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