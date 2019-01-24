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Teröristler caminin altına sığınak yapmışlar

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Çavundur Mahallesi'nde kullanılmayan caminin altına yapılan sığınak ortaya çıkarıldı

24 Ocak 2019 Perşembe 09:10
Teröristler caminin altına sığınak yapmışlar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, kullanılmayan caminin altına teröristlerce yapılan sığınak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinin güneyindeki dağlık ve kırsal alanda 22 Ocak'ta Jandarma Komando timlerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim-46 Özel Birlik Operasyonu"nun dün saat 21.00 itibarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için kullandığı bir kış sığınağı bulunduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca Çavundur Mahallesi'nde kullanılmayan caminin altında, girişi tahta ve halı ile kaplı sığınağın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, sığınakların kullanılamaz hale getirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kış sığınağında yapılan aramada, toprağa gömülü 2 ilk yardım çantası içerisinde medikal ve tıbbi malzemeler, 2 boyunluk, 5 yara kapatıcı örtü, 2 serum seti, astım ilacı, 2 alüminyum folyo ele geçirildi. Operasyonda 5 konut ve eklentisinde arama yapıldı, 45 kişi ve 5 aracın sorgulaması yapıldı."

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 09:10
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  4. terör örgütü PKK

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