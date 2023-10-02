"Teröristler bu cüreti nereden buluyor?" sorusuna net cevap!

Dün sabah saat 09:30'da 2 terörist, bir veteriner hekimi katletti, aracını çaldı ve İçişleri Bakanlığı önüne giderek saldırı girişiminde bulundu.

Teröristlerden biri kendini patlattı, ikisi de saldırı girişimi sırasında öldü. 2 kahraman polisimiz de saldırı esnasında yaralandı.

Yaşanan saldırı geniş yankı bulurken, muhalifler hükümeti suçlamaya çalışarak teröristlerin saldırısında güvenlik zaafı olduğu algısı oluşturmaya kalkıştı. Özellikle Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar, "Bu cüreti nereden buluyorlar" diye sorarak adeta hedef şaşırtmaya kalkıştı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde de Karar'ın manşeti masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu "Türkiye'deki siyasi yapılar bölünmüş söylemler peşinde koşmasa, Türkiye tek vücut olmuş olsa, teröre bazı kişiler sahip çıkmıyor olsa, 10'dan fazla insanın öldüğü, 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği Gezi isyanını savunmasalar," teröristlerin bu gücü bulamayacaklarını söyledi.

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Karahasanoğlu, Türkiye'de bazım kesimlerin terör örgütü PKK hakkında "ama"lı konuştuğunu, teröristlerin bundan güç aldığını söyledi. Ayrıca Karahasanoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'li Selahattin Demirtaş'a dost eli uzattığını da hatırlattı.

Teröristlerin yanında hem ABD hem de Rus silahları olduğu yönündeki iddialara ilişkin ise Karahasanoğlu, "Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu kendine bir çeki düzen vermeleri için belki bu bir vesile olur. Oturup düşünmeleri lazım; Türkiye'nin aleyhine kimler Amerikan - Rus silahlarıyla saldırı düzenliyorlar, iki büyük emperyal devletin silahlarını bir araya getirerek hangi mesajı vermek istiyorlar?" ifadelerini kullandı.