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Teröristler alçak saldırıda çocukları kalkan yapmış

Hainlerin Irak'ın kuzeyinde bir askeri şehit ettikleri saldırıda güvenlik güçlerine kıyafet değiştirerek yaklaştıkları ve çocukları kalkan olarak kullandıkları ortaya çıktı.

23 Ekim 2018 Salı 14:09
Teröristler alçak saldırıda çocukları kalkan yapmış

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda bir askerin şehit olduğu terör saldırısını gerçekleştiren teröristler, ilk olarak güvenlik güçlerinin yakınındaki bir köye giderek kıyafetlerini değiştirdi.

Sonrasında yanlarına köydeki çocuklardan bazılarını alan teröristler onları kalkan yaparak güvenlik güçlerine ateş açtı. Saldırının ardından teröristler yanlarına aldıkları çocuklarla kaçtı.

Bölgedeki operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir askerin şehit olduğu bildirilmişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:09
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