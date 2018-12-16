Hainler panikte! Türkler geliyor neredesiniz?

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Suriye kuzeyinde ABD destekli PKK’lıları temizlemek için sürdürdüğü yoğun hazırlıklar teröristlere büyük panik yaşatıyor. Örgüt elebaşıları Amerikalı yetkililerle Haseke-Rimeylan’da toplantı üstüne toplantı yapıyor. Burada sözde ‘Kürdistan Meclisi Başkanı’ Riyad Dirar, “Türkler geliyor, bize söz veren dostlar nerede?” diyerek Fırat’ın doğusuna yönelen Türk askeri ile ÖSO birliklerinin durdurulmasını istedi. “Tel Abyad ve Ras’ul Ayn düşerse bizimle birlikte Amerika da bölgede barınamaz” diyen PKK elebaşısı, Körfez ülkeleri Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan’a da şöyle seslendi: “Hani ordu gönderecektiniz? Size ihtiyaç duyduğumuz gün bugündür...” İşgal bölgelerini hedef alan TSK harekâtını Haçlılara özgü şekilde “Türkler geliyor” çığlığıyla ifade eden teröristler, bir çağrı da Beşar Esed’e yaparak, “Neden sessizce izliyorsun? Bizimle birlikte topraklarını korumalısın” dedi. PKK Sözcüsü Sipan Hamo, rejime seslenerek “Fırat’ın doğusunda destek verin, Münbiç’i size bırakalım” ifadelerini kullandı.

Ölüm korkusu sardı

Suriye PKK’sı içerisinde 2,5 yıl bulunan ‘Baran’ kod adlı kişinin Yeni Şafak’a verdiği bilgiler de örgütün psikolojisini gözler önüne serdi. Son 3 gün içerisinde yüzlerce PKK’lının örgütten kaçarak daha iç bölgelere geçtiğini, bir kısmının Esed’e sığındığını anlatan ‘Baran’, bazılarının ise teslim olmak için Türk ordusunun gelişini beklediğini kaydetti. Rakka, Deyrizor, Kamışlı, Amude, Halep, Sincar, Mahmur ve Kandil’den ‘acil’ kodu ile yardım istendiğini kaydeden eski PKK’lı, “Tel Abyad ve Re’sül Ayn düşerse birçok diğer işgal beldesi de kuşatma altında kalacak. En büyük korkuları ise Ayn el-Arab’ı kaybetmek” diye konuştu.

Mehmetçik kuş uçurtmuyor

TSK ve ÖSO birliklerinin intikal hattına asker ve mühimmat sevkiyatı ise sürüyor. Sınırda belirlenen PKK mevzileri, karargah ve silah depoları Türk topçuları ve Fırtına obüsleriyle gece boyunca vurdu. Mehmetçik Zor Mağar ve Re’sül Ayn arasında gece boyu kuş uçurtmadı. Hudut hattındaki PKK’lıların barınaklarını terk etmek zorunda kaldıkları belirtiliyor. Operasyon için stratejik hedefler de sahadaki unsurlar tarafından işaretlendi. Operasyon sonrası bölgenin yönetimi için de hazırlıklar yapılıyor. Bölge teröristlerden temizlendikten sonra Münbiç, Tel Abyad ve Re’sül Ayn’da tam yetkiyle yönetimi devralacak yerel meclis için Gaziantep’te geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

Tuzaklı hendek

Türkiye’nin şok saldırı dalgasından korkan Kandil kadrosu, sınır hattına 24 saat görev yapan yüzlerce gözlemci yerleştirdi. PKK’nın Suriye yapılanmasının 3 numarası olarak gösterilen Polat Can, örgütte yaşanan kopuş ve panik halini önleme amacıyla sınıra gelerek Amude bölgesinde beton bloklara paralel yolda aracıyla birkaç kilometre boy gösterdi. Teröristbaşı, sözde PKK marşları eşliğinde yaptığı kısa araç gezisini sosyal medya hesabından paylaştı. Teröristler özellikle Akçakale karşısındaki Tel Abyad ile Nusaybin karşısındaki Ras’ul Ayn’da derin hendek ve tüneller kazıyor. Bu tünel ve hendeklerin patlayıcılarla tuzaklandığı belirtiliyor. Bir merkezden kameralarla izlemeye alınan hendek ve çukurlardaki patlayıcıların olası operasyon sırasında infilak ettirileceği öğrenildi. Ayrıca örgüt, kamufle amaçlı girdiği bazı yerleşim birimlerinde sivilleri dolaylı kalkan haline getirdi ve Türk insansız hava araçlarının yer tespitinde bulunamaması için karargah, toplanma yerleri, silah deposu gibi noktaların üzerine onlarca metrelik brandalar gerdi.

Coni tünel nöbetinde

PKK’lı teröristlerin ABD askerlerinin koruması altında tünel kazdığı anlar görüntülere yansıdı. Münbiç’in Fırat Kalkanı bölgesi ile sınır kesiminde Türk ordusunun operasyonuna karşı hazırlık yapan teröristler, hendek ve tüneller kazıyor. Münbiç kuzeyindeki yoğun kazım faaliyeti sırasında ABD askerleri de zırhlı araçlarıyla birlikte nöbet tutuyor. Amerikan askerleri geçtiğimiz günlerde de PKK’lılarla birlikte ortak devriye atmıştı.

İHA'ya karşı branda açıyorlar

PKK, 2015 yılında Türkiye’deki hendek-çukur eylemlerinde yaptığının aynısına bugün Suriye kuzeyinde başvuruyor. Teröristler İHA’ların görüntü almasına karşı koruma sağladığını düşündükleri brandaları sokaklara açıyor. Ayrıca teröristlerin yerleştirdiği sınır kameraları, hendekte tuzaklanan bombaları ‘zamanında’ patlatmak için gözetleme merkezine görüntü aktarıyor.

Desteğe hazırız

Suriye Muhalif Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Türkiye’nin başlatacağı askeri operasyona desteğe hazır olduklarını belirtti. Teröristleri temizlemek için yapılacak harekâtı engellemeye çalışan ABD, bir yandan da Türkiye sınırına gözlem noktaları kurmaya devam edeceğini ileri sürdü. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcülüğünden yapılan açıklamada, “NATO müttefiki Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ele almak için sınır bölgesindeki gözlem noktaları da dahil olmak üzere normal operasyonlarımıza devam ediyoruz” denildi.

(Yeni Şafak)